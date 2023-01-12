До блекауту готові. Що найчастіше купували українці у грудні

Структура попиту на товари в українців змінилася, тепер це не генератори

Незважаючи на війну та загрозу блекауту, українці не відмовилися від святкування Нового року та турботи про своє здоров’я, тому у грудні-2022 зріс продаж дитячих іграшок, спортивного обладнання та тренажерів. Також стабільно зростає попит на зарядні станції та генератори.

Як повідомляє національний маркеплейс "Алло", у грудні найчастіше купували товари до Нового року. Це були подарунки дітям, автотовари, товари для активного відпочинку та туризму, будинки та саду.

Найбільше у грудні зріс попит на товари для дітей — майже вдвічі порівняно з листопадом, зокрема:

іграшковий транспорт – зростання у 3,7 раза;

сюжетно-рольові ігрові набори – у 3,3 рази;

м’які іграшки – у 2,6 рази;

настільні ігри – у 2,5 рази;

хобі та творчість – у 1,6 раза;

ляльки – у 1,2 рази.

Також майже вдвічі частіше почали купувати тренажери та спортивний інвентар, а також велотовари. Були популярними й товари для спорту та догляду за собою.

У 1,6 разу зріс попит на автомобільні товари — автообладнання, моторні олії та автоелектроніку.

Уподобання українців змінюються

Продовжує зростати попит на генератори та зарядні станції, щоправда, вже меншою мірою, ніж на інші товари. Так, у грудні попит на них (у грошах) порівняно з листопадом зріс на 70% та 30% відповідно. Продаж товарів для будівництва та ремонту зріс у грошовому вимірі на 80%.

Нагадаємо, з жовтня українці все частіше почали купувати генератори та павербанки, але, судячи з того, що попит на інші товари зростає швидше, на випадок блекауту наші співгромадяни вже підготувалися.