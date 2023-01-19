Попит не падає. Українці продовжують запасатися генераторами та павербанками

Хоча топ-покупок не змінився, але дещо купувати стали менше

Російські окупанти продовжують бити енергетичною інфраструктурою України, тому в умовах безперервного ракетного терору громадяни, як і раніше, запасаються обладнанням для автономного електропостачання.

І тут, за даними Olx.ua, поза конкуренцією залишаються генератори, попит та пропозиція на які зростали п’ять тижнів (дані за період 7 листопада — 11 грудня).

Найбільшим був асортимент бензинових генераторів — 64 923 оголошення. Вибір дизельних був у чотири рази меншим — 16 105 пропозицій. Бажаючі придбати інверторний генератор могли вибирати з 10572 товарів.

При цьому самі покупці найчастіше шукали інверторні генератори як економічніше та стійкіше до перепадів напруги обладнання з низьким рівнем шуму. Кількість запитів перевищила 470 тисяч, а пік інтересу спостерігався з 28 листопада до 4 грудня — 162 676 пошуків. Трохи менше ажіотажу було за пошуковим запитом "бензиновий генератор" — 414652 пошуку. А ось дизельні генератори шукали значно рідше – 250 тисяч разів.

Також серйозно зріс попит на павербанки. Покупці ретельніше вивчають характеристики, мабуть, підбираючи здатні зарядити максимальну кількість гаджетів.

Найчастіше українці шукали акумулятори ємністю 20 000 мАг — понад 22 тисячі запитів на OLX. На другому місці за популярністю виявилися ще потужніші зарядні пристрої на 30 000 мАг. Їх шукали 12 449 разів. До ТОП-3 увійшли батареї на 10 00 мАг (6773 пошуку), оскільки вони найбільш оптимальні за ціною.

Зростає і популярність зарядних станцій. З 7 листопада по 11 грудня їх асортимент на OLX збільшився втричі з лишком рази і склав 3144 оголошень. Майже в 2,5 рази збільшився і попит — кількість пошуків зростала щотижня і з 5 по 11 грудня становила 21 494 запити.

Найменшими темпами зростав попит на пальники та ліхтарі, які були особливо потрібні українцям на початку грудня. Але в середньому потреба у ліхтарях була в 5 разів вищою – 329 тисяч запитів проти 67 тисяч у пальників.

На користь стабільного попиту говорить і те, що однією з найпопулярніших послуг залишається оренда або ремонт генератора.