На цьому можна заробити: які послуги з початку війни найчастіше шукають українці

Ще рік тому такої послуги в Україні просто не було

Агресія Росії проти України серйозно вплинула на ринок послуг у країні, зробивши досить популярними раніше досить екзотичні послуги. Йдеться про оренду та ремонт електрогенераторів.

Про це повідомляє сервіс Olx.ua на основі аналізу оголошень за листопад-грудень 2022 року. Наприклад, попит на оренду генераторів становив майже 300 тисяч запитів, за пропозицією в 10 300 оголошень. Ще близько 4 тисяч разів за цей час шукали фахівців із ремонту генераторів.

Щодо найпопулярніших послуг у грудні, то ними були ремонт – 45 тисяч оголошень, вантажоперевезення (13 500) та вивіз сміття (7300).

Абсолютним рекордсменом у грудні за кількістю запитів стала оренда генераторів – 150 600 запитів, масаж (16 500) та оренда авто (15 500).

Тобто бажаючі заробити на послугах можуть зробити це на оренді та ремонті генераторів, ремонтних роботах, вантажоперевезеннях та послугах масажистів.

Як наголосили в Olx.ua, рік тому такої послуги як ремонт чи оренда генератора фактично не було, і їхня поява стала результатом війни.

Нагадаємо, що війна вплинула і на ринок праці в Україні, тепер найчастіше шукають продавців, вантажників та водіїв.