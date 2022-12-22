Війна і ринок праці: яка професія була найпопулярнішою в 2022 році

Війна призвела до того, що найпопулярніші професії стали найнижче оплачуваними

Десять місяців неприкритої російської агресії завдали серйозного удару по українській економіці та змінили ринок праці. Під час війни наші громадяни найчастіше знаходять роботу у сфері роздрібної торгівлі, а найвища середня зарплата у водіїв-дальнобійників.

Такі дані наводить аналітична служба OLX Робота, дослідивши тенденції на ринку робітничих професій у 2022 році.

Продавці у пошані – кого шукають найчастіше

Найчастіше роботодавці шукали працівників у сфері "Роздрібна торгівля/Продажі/Закупівлі на OLX Робота" — понад 107 тисяч оголошень на рік, з яких понад 43 тисячі вакансій припали на продавців. Щоправда, зарплата останніх не надто велика – у середньому таким фахівцям пропонували зарплату 10,5 тисяч гривень.

На другому місці за кількістю оголошень виявилася категорія "Логістика/Склад/Доставка" — понад 84 тисячі пропозицій на рік. При цьому працівники в цій сфері можуть розраховувати на середні зарплати вище – від 11,5 тисячі гривень у вантажників, до 20-22 тисячі — у водіїв та таксистів.

Водіїв роботодавці шукають найчастіше

На третьому місці серед найбільш затребуваних професій – будівельні, тут готові платити від 10 до 18,5 тисяч різноробів та будівельників відповідно.

Що ж до самих претендентів на роботу, то найчастіше українці виявляли інтерес до пропозицій про роботу пакувальниками – 176 відгуків на одне оголошення роботодавця.

Зарплати зросли, але не у всіх

Крім структури ринку праці, серйозно змінився розмір оплати. Так, у більшості фахівців з ТОП-10 найактуальніших вакансій на OLX Робота навесні зарплати знизилися. Найсильніше — у будівельників та різноробів. А ось менеджерам з продажу та операторам кол-центрів зарплату, навпаки, пропонували вищу, ніж на початку року.

Натомість уже у жовтні спостерігалося зростання зарплат. Так, рівень зарплат у водіїв зріс на 7 тисяч гривень порівняно з довоєнним часом, а у менеджерів із продажу — на 3 тисячі. Різноробочим, продавцям, охоронцям та прибиральникам пропонують "довоєнну" зарплату.

Загалом найвищу середню зарплату роботодавці пропонували далекобійникам – 35,5 тисячі гривень, але більшість високооплачуваних робочих спеціальностей у 2022 році зосереджені у категорії "Будівництво/Облицювальні роботи":

рихтувальники – 27 тисяч гривень;

майстри з ремонту – 27 тисяч;

фасадники – 25 тисяч.

Досить високі зарплати у ріелторів – 27 тисяч гривень, автомалярів та операторів кол-центрів – до 25 тисяч.

Незважаючи на війну у багатьох зарплати зростають

Середня зарплата по Україні у робочих сферах у 2022 році, за даними OLX Робота склала:

СТО/автомийки: 20 000 грн;

кол-центри/телекомунікації: 18500 грн;

логістика/склад/доставка: 17 500 грн;

будівництво/облицювальні роботи: 17 000 грн;

виробництво/робочі спеціальності: 15 000 грн.;

роздрібна торгівля/продаж/закупівля: 14 500 грн;

початок кар’єри/студенти: 12 000 грн.;

готельно-ресторанний бізнес/туризм: 11 000 грн;

клінінг/домашній персонал: 11 000 грн;

охорона/безпека: 10000 грн.

Водночас нагадаємо, що після закінчення війни економісти прогнозують Україні дефіцит робочих рук та зростання зарплат.