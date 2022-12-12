Житимемо краще Польщі: яку зарплатню обіцяють українцям під час та після війни

Українцям обіцяють зарплату вищу ніж у Польщі

Незважаючи на війну, що триває 10-й місяць, в Україні вже наступного року почнеться зростання зарплати. Вже до квітня 2023-го середня офіційна заробітна плата по країні становитиме близько 400 доларів, при цьому у великих містах вона буде вищою. Наприклад, у Києві її середній розмір становитиме близько 600 "зелених".

Про це заявив засновник та головний економіст Незалежної групи макроекономічного аналізу та прогнозування Ukraine Economic Outlook Михайло Кухар.

Хоча, за прогнозами, активна фаза бойових дій має закінчитися до травня-червня 2023-го, за словами експерта, зростання середньої зарплати в Україні продовжиться, навіть якщо війна триватиме весь наступний рік. У результаті до кінця 2023 року вона перевищить 400 доларів.

Наразі середня зарплата в Україні з 500 доларів (за підсумками 2021 року) впала до 375.

Але, зрозуміло, головне зростання добробуту українців розпочнеться після закінчення війни та набрання чинності умовним "планом Маршалла" для України, на що готові виділити до 200 млрд доларів.

"По закінченні війни в Україні відчуватиметься дефіцит робочих рук і неминуче зростання заробітної плани, що сприятиме поверненню заробітчан. Наприклад, зарплата будівельного робітника становитиме до 1500 євро на місяць і зростатиме. Так, до 2030 року ми подвоїмо свій ВВП, він перевищить 300 млрд доларів, а середня зарплата становитиме до 1800 євро, що зараз перевищує всі зарплати в Східній Європі, включаючи Польщу.

Раніше економіст заявив, що вже наступного року українська економіка зросте щонайменше на 10%, що сприятиме й зростанню середньої зарплати.