Будем жить лучше Польши: какую зарплату обещают украинцам во время и после войны

Украинцам обещают зарплату выше чем в Польше

Несмотря на продолжающуюся 10-й месяц войну в Украине уже в следующем году начнется рост зарплаты. Уже к апрелю 2023-го средняя официальная заработная плата по стране составит порядка 400 долларов, при этом в крупных городах она будет выше. К примеру, в Киеве ее средний размер будет составлять порядка 600 "зеленых".

Об этом заявил основатель и главный экономист Независимой группы макроэкономического анализа и прогнозирования Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар.

Хотя, согласно прогнозам, активная фаза боевых действий должна закончиться к маю-июню 2023-го, по словам эксперта, рост средней зарплаты в Украине продолжится, даже если война продлится весь следующий год. В результате к концу 2023-го она превысит 400 долларов.

Сейчас средняя зарплата в Украине с 500 долларов (по итогам 2021 года) упала до 375.

Но, разумеется, главный рост благосостояния украинцев начнется после окончания войны и вступления в силу условного "плана Маршалла" для Украины, на что готовы выделить до 200 млрд долларов.

"По окончании войны в Украине будет ощущаться дефицит рабочих рук и неминуемый рост заработной планы, что будет способствовать возврату заробитчан. К примеру, зарплата строительного рабочего составит до 1500 евро в месяц и будет расти. Так, к 2030 году мы удвоим свой ВВП, он превысит 300 млрд долларов, а средняя зарплата составит до 1800 евро, что сейчас выше всех зарплат в Восточной Европе, включая Польшу. Это неизбежное последствие вступления только первых 200 млрд финансовой помощи, хотя этот размер будет явно выше", — заключает Михаил Кухар.

Ранее экономист заявил, что уже в следующем году украинская экономика вырастет минимум на 10%, что поспособствует и росту средней зарплаты.