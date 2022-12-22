Война и рынок труда: какая профессия была самой востребованной в 2022 году

Война привела к тому, что самые популярные профессии стали самыми низкооплачиваемыми

Десять месяцев неприкрытой российской агрессии нанесли серьезный удар по украинской экономике и изменили рынок труда. Во время войны наши граждане чаще всего находят работу в сфере розничной торговли, а выше всего средняя зарплата у водителей-дальнобойщиков.

Такие данные приводит аналитическая служба OLX Работа, исследовав тенденции на рынке рабочих профессий в 2022 году.

Продавцы в почете – кого ищут чаще всего

Чаще всего работодатели искали работников в сфере "Розничная торговля/Продажи/Закупки на OLX Работа" — более 107 тысяч объявлений в год, из которых более 43 тысяч вакансий пришлись на продавцов. Правда, зарплата последних не слишком велика – в среднем таким специалистам предлагали зарплату в 10,5 тысячи гривен.

На втором месте по количеству объявлений оказалась категория "Логистика/Склад/Доставка" — более 84 тысяч предложений в год. При этом работники в данной сфере могут рассчитывать на средние зарплаты повыше – от 11,5 тысяч гривен у грузчиков, до 20-22 тысяч — у водителей и таксистов.

Водителей работодатели ищут чаще всего

На третьем месте среди самых востребованных профессий – строительные, здесь готовы платить от 10 до 18,5 тысяч разнорабочим и строителям соответственно.

Что же касается самих соискателей работы, то чаще всего украинцы проявляли интерес к предложениям о работе упаковщиками – 176 отзывов на одно объявление работодателя.

Зарплаты выросли, но не у всех

Кроме структуры рынка труда, серьезно изменился и размер оплаты. Так, у большинства специалистов из ТОП-10 самых актуальных вакансий на OLX Работа, весной зарплаты снизились. Сильнее всего — у строителей и разнорабочих. А вот менеджерам по продажам и операторам колл-центров зарплату, наоборот, предлагали выше, чем в начале года.

Зато уже в октябре наблюдался рост зарплат. Так, уровень зарплат у водителей вырос на 7 тысяч гривен по сравнению с довоенным временем, а у менеджеров по продажам — на 3 тысячи. Разнорабочим, продавцам, охранникам и уборщикам предлагают "довоенную" ​​зарплату.

В целом самую высокую среднюю зарплату работодатели предлагали дальнобойщикам – 35,5 тысяч гривен, но большинство высокооплачиваемых рабочих специальностей в 2022 году сосредоточены в категории "Строительство/Облицовочные работы":

рихтовщики – 27 тысяч гривен;

мастера по ремонту – 27 тысяч;

фасадчики – 25 тысяч.

Довольно высокие зарплаты у риелторов — 27 тысяч гривен, автомаляров и операторов колл-центров – до 25 тысяч.

Несмотря на войну у многих зарплаты растут

Средняя зарплата по Украине в рабочих сферах в 2022 году, по данным OLX Работа составила:

СТО/автомойки: 20 000 грн;

колл-центры/телекоммуникации: 18 500 грн;

логистика/склад/доставка: 17 500 грн;

строительство/облицовочные работы: 17 000 грн;

производство/рабочие специальности: 15 000 грн;

розничная торговля/продажи/закупки: 14 500 грн;

начало карьеры/студенты: 12 000 грн;

гостинично-ресторанный бизнес/туризм: 11 000 грн;

клининг/домашний персонал: 11 000 грн;

охрана/безопасность: 10 000 грн.

В то же время напомним, что после окончании войны экономисты прогнозируют Украине дефицит рабочих рук и рост зарплат.