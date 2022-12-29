Укр

На этом можно заработать: какие услуги с начала войны чаще всего ищут украинцы

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
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Ремонт или аренда генератора самая нужная сегодня услуга
Ремонт или аренда генератора самая нужная сегодня услуга. Фото Открытые источники

Еще год назад такой услуги в Украине попросту не было

Агрессия рф против Украины серьезно повлияла на рынок услуг в стране, сделав весьма популярными ранее довольно экзотические услуги. Речь идет об аренде и ремонте электрогенераторов.

Об этом сообщает сервис Olx.ua на основе анализа объявлений за ноябрь-декабрь 2022 года. К примеру, спрос на аренду генераторов составил почти 300 тысяч запросов, при предложении в 10 300 объявлений. Еще около 4 тысяч раз за это время искали специалистов по ремонту генераторов.

Что касается самых популярных услуг в декабре, то ими были ремонт – 45 тысяч объявлений, грузоперевозки (13 500) и вывоз мусора (7300).

Абсолютным рекордсменом в декабре по числу запросов стал аренда генераторов – 150 600 запросов, массаж (16 500) и аренда авто (15 500).

То есть, желающие заработать на услугах, могут сделать это на аренде и ремонте генераторов, ремонтных работах, грузоперевозках и услугах массажистов.

Как подчеркнули в Olx.ua, год назад такой услуги как ремонт или аренда генератора фактически не было, и их появление стало результатом войны.

Напомним, что война повлияла и на рынок труда в Украине, теперь чаще всего ищут продавцов, грузчиков и водителей.

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#Услуги #Генератор #OLX