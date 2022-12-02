В Украине может начаться нехватка хлеба: названа причина

На складах минимизируют остатки запасов муки, которая идет на изготовление хлебобулочных изделий

Помимо регулярных отключений света, с которыми постепенно примиряются украинцы, нашу страну может ждать еще одна проблема, связанная с нехваткой электроэнергией. Речь о невозможности заготовить достаточно большие запасы муки, которую после направляют на изготовление хлеба.

Больше конкретики по этому вопросу озвучил первый вице-президент "Всеукраинской ассоциации пекарей" Юрий Дученко, передает AgroPortal. Он подчеркнул, что на сегодня у хлебозаводов ситуация с электроснабжением намного лучше, чем на мукомольных преприятиях.

До полномасштабного вторжения у всех заводов имелся определенный запас муки. Сейчас же их приходится "минимизировать", а также очень часто использовать свежие поставки сырья.

"По муке мы не можем физически сделать запасы, и это является критической проблемой, — говорит Дученко. — Если сегодня хлебозаводы четко регулируются военными администрациями в вопросах энергообеспечения, то мукомольные предприятия сейчас работают с плановыми отключениями и ограничением снабжения электроэнергией".

Именно поэтому, отмечает эксперт, времени хватает лишь на обеспечение имеющихся потребностей хлебозаводов. В отсутствии нормального электропитания является невозможным даже сделать небольшие запасы — с расчета на 3-7 дней.

"Мука на хлебозаводы поставляется без отлеживания, фактически еще горячей, что плохо для технологии", — отметил Юрий Дученко.

Тем временем под вынужденные отключения электричества могут начать попадать даже те дома, которые находится на одной линии с критической инфраструктурой. По крайней мере, к такому решению пришли энергетики Киева.

"Телеграф" также рассказывал, каким образом можно подготовиться к длительному отключению света.