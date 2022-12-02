В Україні може початися нестача хліба: названо причину

На складах мінімізують залишки запасів борошна, яке йде на виготовлення хлібобулочних виробів

Крім регулярних відключень світла, з якими поступово примиряються українці, на нашу країну може чекати ще одна проблема, пов’язана з нестачею електроенергії. Йдеться про неможливість заготовити досить великі запаси борошна, яке згодом мають бути відправлені на виготовлення хліба.

Більше конкретики з цього питання озвучив перший віцепрезидент "Всеукраїнської асоціації пекарів" Юрій Дученко, повідомляє AgroPortal. Він підкреслив, що на сьогодні у хлібозаводів ситуація з електропостачанням набагато краща, ніж на борошномельних підприємствах.

До повномасштабного вторгнення у всіх заводів був певний запас борошна. Зараз їх доводиться "мінімізувати", а також дуже часто використовувати свіжі поставки сировини.

"На борошно ми не можемо фізично зробити запаси, і це є критичною проблемою, — каже Дученко. — Якщо сьогодні хлібозаводи чітко регулюються військовими адміністраціями в питаннях енергозабезпечення, то борошномельні підприємства зараз працюють із плановими відключеннями та обмеженням постачання електроенергії".

Саме тому, зазначає експерт, часу вистачає лише на забезпечення потреб хлібозаводів. За відсутності нормального електроживлення неможливо навіть зробити невеликі запаси — з розрахунку на 3-7 днів.

"Борошно на хлібозаводи поставляється без відлежування, фактично ще гарячим, що погано для технології", — зазначив Юрій Дученко.

Тим часом під вимушені відключення електрики можуть почати потрапляти навіть ті будинки, які знаходяться на одній лінії з критичною інфраструктурою. Принаймні такого рішення дійшли енергетики Києва.

"Телеграф" також розповідав, яким чином можна підготуватися до тривалого відключення світла.