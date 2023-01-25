Почему продажа украинского электричества в Европу – это миф: объяснение в деталях

Соседние страны, напротив, помогают балансировать украинской энергосистеме.

С момента первых массированных ракетных атак на украинскую инфраструктуру прошло уже более трех месяцев, и люди уже научились противостоять неудобствам, однако фейкам — не всегда.

Самым популярным по-прежнему остается "Украина продает электричество Европе, пока мы сидим в темноте". Рассказываем почему это неправда.

Почему электричество пересекает границу Украины

Никакой "безумной продажи электроэнергии сотнями тысяч мегаватт в Европу" нет. Украина импортирует больше, чем экспортирует. Об этом в Telegram-канале рассказали аналитики проекта Deep State, который по совместительству собирает данные и обновляет самую популярную карту войны.

В единую табличку сведены все данные по физическому перетоку потоков электроэнергии через границы с Венгрией, Словакией, Молдовой и Румынией. Их открыто публикует ENTSO-E Transparency Platform – платформа открытых данных европейской сети операторов системы передачи электроэнергии.

Красным обозначен экспорт электроэнергии заграницу, а синим — импорт в Украину

За промежуток времени с 00:00 18.01.23 до 00:00 23.01.23 Украина экспортировала 98242 МВт, а импортировала 108490 МВт, то есть на 10248 МВт больше.

На графике красным обозначен экспорт электроэнергии заграницу, а синим — импорт в Украину. Желтой линией показана разница между импортом и экспортом.

А пересечение границы происходит, потому что балансировать нашей системе помогает Европа.

"Так почему энергия так активно перетекает через границу? Все очень просто: это один из механизмов компенсации дефицита и покрытия пиковых потреблений, ведь наша генерация и наши сети распределения сильно повреждены. То есть Европа помогает нашей энергосистеме балансироваться, забирая, транспортируя и возвращая нам электроэнергию тогда, когда нам это нужно", — пишут в Deep State.

Объяснение официальных лиц

В день первой ракетной атаки на украинскую инфраструктуру, 10 октября, Министерство энергетики выступило с заявлением, что Украина прекращает экспорт с 11 октября. Причина – впечатление тепловой генерации и электрических подстанций. Более того, с 1 января Украина начала в незначительных объемах импортировать электроэнергию для покрытия дефицита.

4 декабря Гендиректору энергоснабжающей компании Yasno Сергею Коваленко пришлось опровергать информацию об экспорте в Европу.

"Мы не экспортируем электроэнергию. Некоторые могут показать скриншоты с сайта ENTSO-E, на которых видно, что экспорт есть. Объясняю. На сайте entsoe.eu есть дашборд с вкладкой Scheduled Commercial Exchanges, то есть коммерческие поставки. Там у Украины и на импорт, и на экспорт — ничего", — отметил Коваленко.

Скриншот с сайта ENTSO-E, на примере которого Коваленко объясняет, почему экспорта нет

Во вкладке Cross-Border Physical Flow показывается результат балансировки систем. Украина получает определенные объемы электроэнергии от систем европейских стран и отдает те же объемы в системы европейских стран, балансируя их.

"Например, Словакия отдала в Украину с 12 до 1 часа ночи 282 МВт. И отдала Румынии 201 МВт. Есть еще Молдова, которая передает нам, а мы от нее – передаем Венгрии. Как часть европейской энергосистемы. То есть никакого коммерческого экспорта ", — объяснял гендиректор Yasno.

Кто распространяет эти слухи

Слухи о продаже электроэнергии за границу начали появляться в конце осени и продолжаются до сих пор. К примеру, в декабре сомнительные пропагандистские сайты типа "Общественной службы новостей", "Донецкого тормозка", "Политнавигатора".

Уровень экспертности спикеров в области энергетики — "самый высокий". Кто может усомниться в словах коллаборанта Владимира Рогова ? Особенно, когда он делится "инсайдом", уровень экспертности спикеров в области энергетики — "высший". Кто может усомниться в словах коллаборанта Владимира Рогова? Особенно когда он делится "инсайдом", который якобы ему "лично" сообщили сотрудники украинского предприятия ДТЭК.

Коллаборант Рогов делится "инсайдом"

Тезис о продаже доказывали тем, что удар по энергетической инфраструктуре Украины повлек за собой отключение света в соседней Молдове. Из этого подводили к выводу, что Украина якобы зарабатывала на экспорте в Кишинев, когда обычные украинцы страдали.

Как передает StopFake, отключения в Молдове произошли из-за того, что молдавская и украинская энергосистемы взаимосвязаны.

"Отключилась линия, которая идет из Румынии в Молдову и к нам. Угасла вся Украина. Мы имеем единую энергосистему. В результате резкого падения частоты в электросети произошла автоматическая разгрузка энергосистемы", – заявил директор предприятия Валентин Трубчанин.

Также распространяются таблички с сайта с отчетностью об экспорте и импорте электричества ENTSO-e. То есть об экспорте распространяется, а о том, как электричество заходит назад — нет.

С сайта ENTSO-e распространяются таблички с экспортом, а о том, как заходит электричество обратно — нет

Фейки нашли свою аудиторию

То, что фейки упали на благоприятную для этого почву, можно увидеть на Facebook-странице компании Yasno. Там довольно продолжительное время, с конца осени в комментариях время от времени всплывают вопрос, не продает ли Украина электричество за границу.

Одна из таких волн недовольства была под 14 ноября. Шквал обвинений был именно под постом с развенчиванием фейков об экспорте электричества за границу от Yasno и Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности:

Под постом Yasno идет дискуссия, экспортирует ли Украина свет в ЕС

Под постом Yasno идет дискуссия, экспортирует ли Украина свет в ЕС

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