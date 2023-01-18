Как не оставаться голодным в блэкаут, если в доме все на электричестве: полезные советы

Для многих украинцев перебои с электричеством создают трудности с приготовлением пищи

Постоянные российские удары по объектах энергетической инфраструктуры заставили украинцев жить в условиях постоянного отключения света. Однако для многих электричество это не только освещение в доме, но и единственный способ приготовить еду.

Как говорится в материале "24 канала", в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям дали рекомендации о том, как в случае блэкаута не оставаться голодными.

В частности рекомендуется на случай неожиданной ситуации запастись продуктами, которые не надо готовить. Для этих целей подойдут консервы, паштеты, сладости, мед и другие вещи.

Стоит также сделать запас воды на случай перебоев.

Если же хочется теплой пищи, то можно купить туристическую плитку или газовую горелку. Однако в ГСЧС призывают обратить свое внимание на то, что:

устройства должны быть сертифицированными и приобретенными в авторизированных местах;

необходимо четко соблюдать инструкцию пользователя, а также следить за техникой безопасности (не оставлять без присмотра, обеспечить вентиляцию, использовать специальную посуду и т.д.).

Для жителей частных домов выбор вариантов несколько шире, тут уже можно использовать костры, мангалы или печки, но и в этом случае надо следить за правилами безопасности.

Что касается газовых баллонов, то их использование допускается только в частных домах ниже двух этажей. А вот во многоэтажках их размещать запрещено.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как не замерзнуть в квартире, в которой отсутствует отопление.