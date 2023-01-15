Отключения электричества станут более длительными: сделано важное заявление

Ситуация с электричеством в Украине остается тяжелой

Ситуация с электричеством в Украине остается очень сложной, а последняя российская атака привела к существенному увеличению дефицита генерации.

Как сообщил генеральный директор Yasno Сергей Коваленко, часть ТЭС из-за атаки остановили работу, а сколько будут длиться ремонтные работы пока неизвестно. Это ведет к тому, что прогнозировать сроки восстановления пока невозможно.

"Проблема настолько серьезна, что Укрэнерго значительно ограничил объемы потребления по всей Украине и в Киеве, в частности. Коллеги держат ситуацию под контролем и ищут решение, чтобы ее стабилизировать", — написал он.

По его словам, чтобы не ухудшить состояние энергосистемы могут быть применены экстренные графики отключения, однако критическая инфраструктура должна оставаться подключенной.

Коваленко добавил, что украинцам стоит быть готовыми к тому, что сроки отключения будут длительными.

Как сообщалось ранее, оккупанты нанесли очередной ракетный удар 14 января, в результате которого зафиксированы прилеты по энергетическим объектам в ряде областей. Министр энергетики Герман Галущенко после этого заявил, что ближайшие дни будут тяжелыми.

Подобным прогнозом также поделились в ДТЭК, отметив, что жителям придется столкнуться не только с плановыми отключениями, но и с аварийными.