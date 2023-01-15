Відключення електрики стануть тривалішими: зроблена важлива заява

Ситуація з електрикою в Україні залишається важкою

Ситуація з електрикою в Україні залишається дуже складною, а остання російська атака призвела до значного збільшення дефіциту генерації.

Як повідомив генеральний директор Yasno Сергій Коваленко, частина ТЕС через атаку зупинили роботу, а скільки триватимуть ремонтні роботи наразі невідомо. Це веде до того, що прогнозувати терміни відновлення поки що неможливо.

"Проблема настільки серйозна, що Укренерго значно обмежив обсяги споживання по всій Україні та у Києві, зокрема. Колеги тримають ситуацію під контролем та шукають рішення, щоб її стабілізувати", — написав він.

За його словами, щоб не погіршити стан енергосистеми, можуть бути застосовані екстрені графіки відключення, проте критична інфраструктура повинна залишатися підключеною.

Коваленко додав, що українцям варто бути готовими до того, що терміни відключення будуть більш тривалими.

Як повідомлялося раніше, окупанти завдали чергового ракетного удару 14 січня, в результаті якого зафіксовано прильоти по енергетичних об’єктах у низці областей. Міністр енергетики Герман Галущенко після цього заявив, що найближчими днями будуть важкими.

Подібним прогнозом також поділилися у ДТЕК, зазначивши, що мешканцям доведеться зіткнутися не лише з плановими відключеннями, а й з аварійними.