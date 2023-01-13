ДТЕК розгнівав мережу дивними порадами щодо економії електрики: дісталося не лише за це

Киян обурили поради ДПЕК щодо економії електрики

Столичний підрозділ ДТЕК оприлюднив інструкцію про те, як правильно користуватися електроприладами під час увімкнення світла, щоб не перевантажувати мережу, проте нарвалося на шквал критики.

Як йдеться в повідомленні, розміщеному в соцмережі Facebook, половину української енергомережі знищено внаслідок обстрілів, через що людям варто свідомо підходити до споживання електрики.

"Друзі, ми підготували вам маленьку інструкцію, як правильно користуватися електроприладами. Якщо кожен її дотримуватиметься, ми зможемо уникнути аварій через навантаження мереж", — йдеться в повідомленні.

Втім, користувачів мережі такі поради у захват не привели, а на момент написання цієї новини кількість гнівних коментарів перевищила тисячу.

Так деякі звернули увагу на те, що ДТЕК рекомендує відключати мобільні телефони та запитали, як в умовах блекауту дізнаватися про повітряні тривоги.

Інші ж зазначили, що у випадку, коли електрика є лише кілька годин на добу, дотримуватись цієї інструкції стає неможливо, оскільки людям треба приготувати їжу, прийняти душ та обігріти квартиру.

Як повідомлялося раніше, гендиректор YASNO Сергій Коваленко розповів, що генерація електроенергії не збільшилася, а споживання навпаки росте, через що спостерігається нарощування дефіциту потужностей. Це призводить до більш тривалих відключень світла.