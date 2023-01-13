ДТЭК разгневал сеть странными советами по экономии электричества: досталось не только за это

Киевлян возмутили советы ДТЭК по экономии электричества

Столичное подразделение ДТЭК обнародовало инструкцию о том, как правильно пользоваться электроприборами во время включений света, чтобы не перегружать сеть, однако нарвалось на шквал критики.

Как говорится в сообщении, размещенном в соцсети Facebook, половина украинской энергосети уничтожена в результате обстрелов, из-за чего людям стоит сознательно подходить к потреблению электричества.

"Друзья, мы подготовили вам маленькую инструкцию, как правильно пользоваться электроприборами. Если каждый будет ее соблюдать, мы сможем избежать аварий из-за перегрузки сетей", — говорится в сообщении.

Впрочем, пользователей сети такие советы в восторг не привели и на момент написания этой новости количество гневных комментариев перевалило за тысячу.

Так некоторые обратили внимание на то, что ДТЭК рекомендует отключать мобильные телефоны и задались вопросом о том, как в условиях блэкаута узнавать о воздушных тревогах.

Другие же отметили, что в случае, когда электричество есть лишь несколько часов в сутки, следовать этой инструкции становится невозможно, поскольку людям надо приготовить еду, принять душ и обогреть квартиру.

Как сообщалось ранее, гендиректор YASNO Сергей Коваленко рассказал, что генерация электроэнергии не увеличилась, а потребление, наоборот, растет, из-за чего наблюдается наращивание дефицита мощностей. Это приводит к более длительным отключениям света.