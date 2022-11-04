Без света, но с интернетом: как сделать павербанк для роутера в домашних условиях

Такой девайс также можно использовать для освещения или зарядки телефонов.

Из-за обстрелов россиянами энергетических объектов Украины, во многих областях были введены временные отключения света, во время которых появилась еще одна проблема — вместе с электричеством "уходит" и интернет. Решение простое — мобильный интернет, однако такая сеть часто пропадает также, или просто не справляется с той нагрузкой, которая нужна. Что же делать?

Выход из ситуации довольно простой — можно запустить Wi-fi роутер с помощью павербанка, только не того, что используют для зарядки телефонов. Издание MC.today предлагает самостоятельно смастерить девайс, который поможет "оживить" потухший роутер.

Однако прежде чем приступить к созданию такого павербанка нужно убедиться, что он вам точно подойдет. Дело в том, что если вы пользуетесь таким оптоволоконным соединением, когда квартиры подключены по витой паре, то, увы, но это устройство интернет вам не вернет.

Если же ваш провайдер предоставляет услугу GPON, которая работает, даже если у вас отключено электричество, тогда шаг номер 2 — проверьте рассчитан ли ваш роутер на напряжение в 12 вольт. Модели на 9 вольт — не подойдут (эту информацию можно найти на самом роутере).

Если у вас все подходит — можно приступать к работе.

Как сделать павербанк для роутера в домашних условиях

Чтобы в домашних условиях сделать такое устройство, вам потребуются: автомобильный аккумулятор (подойдет даже старый), провода, зажимы-крокодилы и штекеры для роутера.

Как делать: снимите зажимы-крокодилы с аккумулятора, прикрутите провода и припаяйте штекеры. Обязательно проверьте полярность мультиметром, чтобы не ошибиться с "+" и "-". После присоедините устройство к роутеру и наслаждайтесь доступом к сети интернет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что необходимо иметь в доме на случай отключения света и перечислил несколько способов, как зарядить телефон при отключении электричества.