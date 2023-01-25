Чому продаж української електрики у Європу - це міф: пояснення в деталях

Сусідні країни, навпаки, допомагають балансувати українській енергосистемі

З часу перших масованих ракетних атак на українську інфраструктуру минуло вже понад три місяці, і люди вже навчилися протистояти незручностям, проте фейкам — не завжди.

Найпопулярнішим досі лишається "Україна продає електрику Європі, поки ми сидимо у темряві". Розповідаємо, чому це неправда.

Чому електрика перетинає кордон України

Жодного "шаленого продажу електроенергії сотнями тисяч мегаватів у Європу" немає. Україна імпортує більше ніж експортує. Про це у Telegram-каналі розповіли аналітики проєкту Deep State, який за сумісництвом збирає дані та оновлює найпопулярнішу карту війни.

У єдину табличку зведені усі дані з фізичного перетікання потоків електроенергії через кордони з Угорщиною, Словаччиною, Молдовою та Румунією. Їх відкрито публікує ENTSO-E Transparency Platform — платформа відкритих даних європейської мережі операторів системи передачі електроенергії.

Червоним позначений експорт електроенергії закордон, а синім — імпорт в Україну

За проміжок часу з 00:00 18.01.23 до 00:00 23.01.23 Україна експортувала 98 242 МВт, а імпортувала 108 490 МВт, тобто на 10 248 МВт більше.

На графіку червоним позначений експорт електроенергії за кордон, а синім — імпорт в Україну. Жовтою лінією показана різниця між імпортом і експортом.

А перетинання кордону відбувається, бо балансувати нашій системі допомагає Європа.

"То чому енергія так активно перетікає через кордон? Все дуже просто: це один з механізмів компенсації дефіциту та покриття пікових споживань, адже наша генерація та наші мережі розподілу сильно ушкоджені. Тобто Європа допомагає нашій енергосистемі балансуватись, забираючи, транспортуючи, і повертаючи нам електроенергію тоді, коли нам це потрібно", — пишуть у Deep State.

Пояснення офіційних осіб

У день перших ракетних атак на українську інфраструктуру, 10 жовтня, Міністерство енергетики виступило із заявою, що Україна припиняє експорт з 11 жовтня. Причина — враження теплової генерації і електричних підстанцій. Ба більше — з 1 січня Україна почала у незначних обсягах імпортувати електроенергію для покриття дефіциту.

4 грудня Гендиректору енергопостачальної компанії Yasno Сергію Коваленку довелося спростовувати інформацію про експорт у Європу.

"Ми не експортуємо електроенергію. Дехто може показати скриншоти з сайту ENTSO-E, на яких видно, що експорт є. Пояснюю. На сайті entsoe.eu є дашборд із вкладкою Scheduled Commercial Exchanges, тобто комерційні поставки. Там в України і на імпорт, і на експорт — нічого", — зазначив Коваленко.

Скріншот із сайту ENTSO-E, на прикладі якого Коваленко пояснює, чому експорту немає

У вкладці Cross-Border Physical Flow показується результат балансування систем. Україна отримує певні обсяги електроенергії від систем європейських країн і віддає ті ж самі обсяги у системи європейських країн, балансуючи їх.

"Наприклад, Словаччина віддала в Україну з 12 до 1 години ночі 282 МВт. І віддала Румунії 201 МВт. Є ще Молдова, яка передає нам, а ми від неї — передаємо Угорщині. Як частина європейської енергосистеми. Тобто ніякого комерційного експорту", — пояснював гендиректор Yasno.

Хто поширює ці чутки

Чутки про продаж електроенергії за кордон почали з’являтися у кінці осені та тривають досі. Приміром, у грудні сумнівні пропагандистські сайти на кшталт "Общественной службы новостей", "Донецкого тормозка", "Политнавигатора".

Рівень експертності спікерів у галузі енергетики — "найвищий". Хто може засумніватися у словах колаборанта Володимира Рогова? Особливо, коли він ділиться "інсайдом", Рівень експертності спікерів у галузі енергетики — "найвищий". Хто може засумніватися у словах колаборанта Володимира Рогова? Особливо, коли він ділиться "інсайдом", який нібито йому "особисто" повідомили співробітники українського підприємства ДТЕК.

Колаборант Рогов ділиться "інсайдом"

Тезу про продаж доводили тим, що удар по енергетичній інфраструктурі України спричинив відключення світла в сусідній Молдові. З цього підводили до висновку, що Україна нібито заробляла на експорті до Кишинева, коли звичайні українці страждали.

Як передає StopFake, відключення в Молдові відбулися через те, що молдовська та українська енергосистеми взаємопов’язані.

"Відключилася лінія, яка йде з Румунії до Молдови та до нас. Згасла вся Україна. Ми маємо єдину енергосистему. Внаслідок різкого падіння частоти в електромережі відбулося автоматичне розвантаження енергосистеми", – заявив директор підприємства Валентин Трубчанін.

Також поширюються таблички із сайту зі звітністю про експорт та імпорт електрики ENTSO-e. Тобто, про експорт поширюється, а про те, як електрика заходить назад — ні.

Із сайту ENTSO-e поширюються таблички із експортом, а про те, як електрика заходить назад — ні

Фейки знайшли свою аудиторію

Те, що фейки упали на сприятливий для цього ґрунт, можна побачити на Facebook-сторінці компанії Yasno. Там досить тривалий час, з кінця осені у коментарях час від часу спливають питання, чи не продає Україна електрику за кордон.

Одна з таких хвиль невдоволення була під 14 листопада. Як би це не було смішно, шквал звинувачень був саме під постом із розвінчуванням фейків про експорт електрики за кордон від Yasno та Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки:

Під постом Yasno точиться дискусія, чи експортує Україна світло у ЄС

Під постом Yasno точиться дискусія, чи експортує Україна світло у ЄС

Раніше "Телеграф" розповідав, що кожен може зменшити свої рахунки за електроенергію, а також зробити свій внесок у стабільну роботу енергосистеми. Цьому має допомогти нова програма безкоштовного обміну ламп розжарювання на нові LED-лампи.