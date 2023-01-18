Як не залишатися голодним у блекаут, якщо в будинку все на електриці: корисні поради

Для багатьох українців перебої з електрикою створюють труднощі з приготуванням їжі

Постійні російські удари по об’єктах енергетичної інфраструктури змусили українців жити в умовах постійного відключення світла. Однак для багатьох електрика це не лише освітлення в будинку, а і єдиний спосіб приготувати їжу.

Як йдеться у матеріалі "24 канали", у Держслужбі з надзвичайних ситуацій дали рекомендації про те, як у разі блекауту не залишатися голодними.

Зокрема, рекомендується на випадок несподіваної ситуації запастися продуктами, які не треба готувати. Для цих цілей підійдуть консерви, паштети, солодощі, мед та інші речі.

Варто також зробити запас води на випадок перебоїв.

Якщо ж хочеться теплої їжі, то можна купити туристичну плитку або газовий пальник. Однак у ДСНС закликають звернути свою увагу на те, що:

пристрої повинні бути сертифікованими та придбаними в авторизованих місцях;

необхідно чітко дотримуватись інструкції користувача, а також стежити за технікою безпеки (не залишати без нагляду, забезпечити вентиляцію, використовувати спеціальний посуд тощо).

Для мешканців приватних будинків вибір варіантів дещо ширший, тут уже можна використовувати вогнища, мангали чи пічки, але й у цьому випадку слід стежити за правилами безпеки.

Щодо газових балонів, то їх використання допускається лише у приватних будинках нижче двох поверхів. А от у багатоповерхівках їх розміщувати заборонено.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як не замерзнути в квартирі, де немає опалення.