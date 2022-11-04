Без світла, але з інтернетом: як зробити павербанк для роутера в домашніх умовах

Такий девайс також можна використовувати для освітлення або заряджання телефонів.

Через обстріли росіянами енергетичних об’єктів України, у багатьох областях було введено тимчасові відключення світла, під час яких з’явилася ще одна проблема — разом із електрикою "відходить" та інтернет. Рішення просте — мобільний інтернет, проте така мережа часто пропадає також, або просто не справляється з тим навантаженням, яке потрібне. Що ж робити?

Вихід із ситуації досить простий — можна запустити Wi-fi роутер за допомогою павербанку, тільки не того, що використовують для заряджання телефонів. Видання MC.today пропонує самостійно змайструвати девайс, який допоможе "оживити" згаслий роутер.

Однак перш ніж приступити до створення такого павербанку, потрібно переконатися, що він вам точно підійде. Річ у тім, що якщо ви користуєтеся таким оптоволоконним з’єднанням, коли квартири підключені по кручений парі, то, на жаль, але цей пристрій інтернет вам не поверне.

Якщо ж ваш провайдер надає послугу GPON, яка працює, навіть якщо у вас відключено електрику, тоді крок номер 2 — перевірте, чи ваш роутер розрахований на напругу в 12 вольтів. Моделі на 9 вольтів — не підійдуть (цю інформацію можна знайти на самому роутері).

Якщо у вас все підходить — можна приступати до роботи.

Як зробити павербанк для роутера в домашніх умовах

Щоб у домашніх умовах зробити такий пристрій, вам знадобляться: автомобільний акумулятор (підійде навіть старий), дроти, затискачі-крокодили та штекери для роутера.

Як робити: зніміть затискачі-крокодили з акумулятора, прикрутіть дроти та припаяйте штекери. Обов’язково перевірте полярність мультиметром, щоб не помилитися з "+" та "-". Після цього приєднайте пристрій до роутера і насолоджуйтесь доступом до Інтернету.

Раніше "Телеграф" розповідав, що необхідно мати в будинку на випадок відключення світла та перерахував кілька способів, як зарядити телефон при відключенні електрики.