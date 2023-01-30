В Україні випустять електропікап, схожий на ретроавто часів СРСР. Що відомо про ЛуАЗ

Водночас критики помітили схожі автівки на Alibaba

В Україні попри війну також збираються випускати електроавтомобілі та не відставати від трендів. Київський підприємець Вадим Ігнатов планує виготовляти електрокари, які за своїм виглядом нагадують Луцький ретропікап "Волинянка".

Розповідаємо, що це таке та які ще електроавтомобілі планують виготовляти в Україні.

Що відомо про український пікап ЛуАЗ

Реінкарнація "Волинянки"

Легендарну в СРСР "Волинянку" (або ж ЛуАЗ-969 "Волинь") виготовляли на Луцькому автомобільному заводі з кінця 80-х до 1992 року. Зараз завод входить до складу корпорації "Богдан", а у липні 2021 року суд визнав ПрАТ "Автомобільна компанія "Богдан моторс" банкрутом і відкрив ліквідаційну процедуру.

Як виглядала ЛуАЗ-969 "Волинь"

Компанія ж Вадима Ігнатова Luaz Motors заснована відносно недавно, проте при створенні свого продукту надихалася саме концептом луцького ретро позашляховика, передає "Економічна правда".

Презентація відбувалася у грудні, її спеціально пов'язали до 55-річчя старту виробництва ЛуАЗ-969. Творець електропікапа каже, що конструкція авто забезпечить надійність та буде простоту у виробництві.

Планують випускати дві моделі пікапів, які можна заряджати від побутової розетки:

"Фермер" – з двомісною кабіною та великим вантажним відсіком.

"Сіті" – з чотиримісною кабіною та меншим вантажним відсіком.

Ось так виглядає автомобіль:

Попередні замовлення на LUAZ планують приймати навесні 2023 року. Ціна базової версії електромобіля "Фермер" (без електропідсилювача керма і з ручними склопідіймачами) становитиме 5 100 доларів.

"У радянські часи ЛуАЗ коштував 5 100 рублів, тому я навмисно підтягнув ціну до такого рівня. Вона навіть нижча від тієї, яка має бути, але завдяки модульному підходу ми цю ціну втримаємо", – пояснює Ігнатов.

Додатковий модуль батареї буде коштувати 1 200 дол. Покупець зможе вибрати акумулятор потрібної місткості. Один блок зможе забезпечити відстань 70-80 км, чотирьох вистачить на 300 км.

Версія "Сіті" матиме електричний склопідіймач, електропідсилювач керма, краще оздоблений салон. Максимальна ціна електромобіля з повною "начинкою" – близько 9 тис. дол.

Пікап створений для дрібних фермерів або малого бізнесу, які потребують перевезення дрібних вантажів.

Де збиратимуть в умовах війни

Війна внесла корективи у плани виробництва. Луцьк розташований недалеко від кордону з Білоруссю, де можна очікувати на провокації з боку агресорів. Тому виробництво були змушені розгортати в більш безпечних регіонах України, а деякі частини імпортувати з Китаю.

"Ми планували використовувати диски розташованої під Києвом компанії Disla, але вона досі не відновила виробництво. Також не можна замовити українські шини "Росава", яких майже не виготовляють", – зазначає Ігнатов.

Водночас критики помітили схожий пікап EEC L7e на китайському маркетплейсі Alibaba. Ігнатова запідозрили у продажі китайських авто під виглядом українських.

Пікап EEC L7e

Як пояснив Ігнатов, кузов розроблений у співпраці з партнерами з Китаю і вироблятиметься на заводі в КНР. Але всередині автомобіль має суттєві відмінності від китайського.

В LUAZ тестують батареї українського виробника EmGo Technology з Одеси на літій-залізо-фосфатних елементах. В Україні також виготовлятимуть системи керування акумуляторами. Цю функцію поклали на тернопільську компанію Eleek, яка розробляє для LUAZ і зарядний пристрій.

Українською буде й електропроводка, її робитимуть в Тернополі або Дніпрі. Гальмівна система і фари – теж тернопільські.

Китайськими будуть двигуни, їх постачатимуть разом з редукторами і задніми мостами.

Інші амбітні плани українського автопрому

Війна зіпсувала багато планів українським автомобільним компаніям, однак деяким вдається відновлюватися. Приміром, підприємства корпорації "Еталон" (Чернігівський автозавод, Чернігівський ковальський завод та завод "Український кардан") були зруйновані на 50 – 70%.

Чернігівський автозавод постраждав від обстрілів

Але на Чернігівському автозаводі уже поновили виробництво шкільних автобусів. А у 2023 році підприємство готується налагодити випуск нових моделей, серед них — електробус моделі A08611 на базі Low Entry A08621, передає "Автоконсалтинг".

Уже поновили виробництво шкільних автобусів на Чернігівському автозаводі. У 2023 році підприємство готується налагодити випуск нових моделей.

Проєкт народного електроавтомобіля

Окрім цього, українська компанія ІНФОКОМ ЛТД, яка займається автоматизацією та розробкою безпілотних роботизованих платформ спільно з компанією-виробником зарядних станцій UGV Chargers працюють над розробкою "народного електроавтомобіля".

Планується, що там буде функція швидкої заміни акумуляторів через знімні кейси.

Які автомобілі випускають на українських заводах

Станом на зараз єдиним виробником легкових автомобілів в Україні є закарпатський завод "Єврокар" у селі Соломонове. Заводу вдалося збільшити випуск легкових авто, наприклад, у вересні завод виготовив 408 легкових автомобілів марки Škoda.

Всього, за дев’ять місяців з початку року с заводу вийшло 1515 автомобілів, що на 56% менше, ніж за аналогічний період довоєнного 2021 року, передає "Укравтопром".

Зокрема, на Закарпатті збирають кілька моделей Skoda та обсяги їхнього випуску зростають попри війну. Так, там збирають такі марки Skoda, як: Fabia, Karoq, Kodiaq, Superb. А також автомобілі Volkswagen, Audi, SEAT.

Як повідомляв "Телеграф", в Україні вводять нові автономери з латинськими літерами. Перші номери з латинськими літерами належатимуть транспортним засобам, зареєстрованим онлайн або через сервіс "Дія".