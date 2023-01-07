BMW показала в дії автомобіль, який змінює колір, а Sony і Honda – електромобіль із зовнішнім дисплеєм (відео)

Новинки були представлені на відомій виставці у Лос-Анджелесі

Компанія BMW, яка розробила технологію зарядки електромобіля від "лежачих поліцейських", продовжує працювати над концептами нових автомобілів.

Так, на виставці CES 2023 у Лос-Анджелесі вона представила концепт нового дизайну для своїх майбутніх електромобілів – i Vision Dee.

Про це пише The Verge.

Головна особливість концепції i Vision Dee – "спілкування" з автомобілем як із цифровим помічником. Для збільшення "точок взаємодії" з електрокаром нова парадигма дизайну передбачає наявність двох дисплеїв, за допомогою яких власник зможе "контактувати" з автомобілем усередині та зовні.

Перший дисплей замінює приладову панель і є проекцією на всю ширину лобового скла, другий — розташований у передній частині автомобіля. Він може реагувати на наближення власника, відповідати на голосові команди, демонструвати "емоції" машини та дозволяє водієві спілкуватися з іншими учасниками дорожнього руху.

Також на виставці CES 2023 був представлений удосконалений автомобіль, iX Flow, який може змінювати колір кузова та дисків: він може бути білим та набувати різних відтінків сірого. Технологію реалізовано за допомогою великих дисплеїв E-Ink. Вони виконані у формі кузова та підключені до мультимедійної системи автомобіля. Прототип такого автомобіля був представлений минулого року, тепер він показаний у дії. Наступним кроком компанія бачить заміну чорно-білих панелей на кольорові дисплеї з необмеженим набором кольорів.

У свою чергу Sony використовувала відому виставку для того, щоб показати створений у співпраці з Honda електромобіль Afeela, розповідає CNN.

Afeela – це чотиридверний ліфтбек з 45 датчиками безпеки, зовнішнім дисплеєм, панорамним дахом та інтеграцією з Epic Games.

Afeela показали через рік після об’єднання двох японських компаній у автомобільний бренд Sony Honda Mobility. Машина позиціонується як безпечний електрокар з автопілотом третього рівня, просунутою мультимедійною складовою та потужною системою безпеки. Третій рівень автономного водіння означає, що машина може самостійно рушати та зупинятися у заторі, але не здатна повністю вести автомобіль без участі водія (як на п’ятому рівні).

За безпеку руху відповідають 45 сенсорів, розташованих усередині та зовні автомобіля. 14 із них — це камери, які стежать за дорожньою обстановкою довкола. Також зовні в решітці радіатора розташований вбудований дисплей. У компанії заявляють, що він повідомлятиме інших учасників руху якусь корисну інформацію.

За словами генерального директора Sony Кенічіро Йосіда, замовлення на Afeela відкриють у першій половині 2025 року, а перші автомобілі вирушать покупцям з Північної Америки навесні 2026-го. Ближче до початку продажу з’являться докладніші характеристики автомобіля.

Нагадаємо, раніше було названо найбільш обтічний "сонцемобіль" у світі.