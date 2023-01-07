BMW показала в действии автомобиль, меняющий цвет, а Sony и Honda - электромобиль с внешним дисплеем (видео)

Новинки были представлены на известной выставке в Лос-Анджелесе

Разработавшая технологию зарядки электромобиля от "лежачих полицейских" компания BMW продолжает работать над концептами новых автомобилей.

Так, на выставке CES 2023 в Лос-Анджелесе компания представила концепт нового дизайна для своих будущих электромобилей — i Vision Dee.

Об этом пишет The Verge.

Главная особенность концепции i Vision Dee — "общение" с автомобилем как с цифровым помощником. Для увеличения "точек взаимодействия" с электрокаром новая парадигма дизайна предполагает наличие двух дисплеев, с помощью которых владелец сможет "контактировать" с автомобилем внутри и снаружи.

Первый дисплей заменяет приборную панель и представляет собой проекцию на всю ширину лобового стекла, второй — расположен в передней части автомобиля. Он может реагировать на приближение владельца, отвечать на голосовые команды, демонстрировать "эмоции" машины и позволяет водителю общаться с другими участниками дорожного движения.

Также на выставке CES 2023 был представлен усовершенствованный автомобиль, iX Flow, который может менять цвет кузова и дисков: он может быть белым и принимать различные оттенки серого. Технология реализована с помощью больших дисплеев E-Ink. Они выполнены в форме кузова и подключены к мультимедийной системе автомобиля. Прототип такого автомобиля был представлен в прошлом году, теперь жен он показан в действии. Следующим шагом компания видит замену чёрно-белых панелей на цветные дисплеи с неограниченным набором расцветок.

В свою очередь, Sony использовала известную выставку для того, чтобы показать созданный в сотрудничестве с Honda электромобиль Afeela, рассказывает CNN.

Afeela — это четырёхдверный лифтбэк с 45 датчиками безопасности, внешним дисплеем, панорамной крышей и интеграцией с Epic Games.

Afeela показали спустя год после объединения двух японских компаний в автомобильный бренд Sony Honda Mobility. Машина позиционируется как безопасный электрокар с автопилотом третьего уровня, продвинутой мультимедийной составляющей и мощной системой безопасности. Третий уровень автономного вождения означает, что машина может самостоятельно трогаться и останавливаться в заторе, но не способна полностью вести автомобиль без участия водителя (как на пятом уровне).

За безопасность движения отвечают 45 сенсоров, расположенных внутри и снаружи автомобиля. 14 из них — это камеры, которые следят за дорожной обстановкой вокруг. Также снаружи в "решётке радиатора" расположен встроенный дисплей. В компании заявляют, что он будет сообщать другим участникам движения некую полезную информацию.

По словам генерального директора Sony Кеничиро Йосида, предзаказы на Afeela откроют в первой половине 2025 года, а первые автомобили отправятся покупателям из Северной Америки весной 2026-го. Ближе к началу продаж появятся более подробные характеристики автомобиля.

Напомним, ранее был назван самый обтекаемый "солнцемобиль" в мире.