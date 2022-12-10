Не просто "бревно на дороге": разработана технология зарядки электромобиля от "лежачих полицейских"

Полученную при тряске энергию подвеска сможет направлять в аккумуляторы

В отличие от некоторых редких образцов электрокаров, большинство электромобилей нуждаются в регулярной подзарядке.

А так как зарядные станции для электромобилей есть еще не везде, автопроизводители продолжают изучать различные альтернативные методы получения энергии. К примеру, BMW разработала технологию зарядки электрокаров от "лежачих полицейских", пишет The Verge.

Согласно ей, в роли розетки будут выступать дорожные препятствия — полученную при тряске энергию подвеска сможет направлять в аккумуляторы.

Как правило, когда автомобиль преодолевает выбоину или "лежачего полицейского", подвеска поглощает энергию от вертикального движения колеса, а затем амортизаторы рассеивают её. Инженеры BMW решили использовать этот ресурс, прикрепив к системе подвески специальный генератор.

По словам экспертов, этого достаточно, чтобы зарядить высоковольтную тяговую батарею или стандартную АКБ на 12 В. Впрочем, в тексте патента не указано, в какой модели электрокара BMW будет применена данная технология, и будет ли реализована вообще.

Ранее сообщалось о еще одном концепте, сроки реализации которого пока не совсем ясны – речь идет о "гигантском мобильном телефоне" – концепте электрокара без крыши и дверей.