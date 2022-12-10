Не просто "колода на дорозі": розроблено технологію зарядки електромобіля від "лежачих поліцейських"

Отриману під час трясіння енергію підвіска зможе направляти в акумулятори

На відміну від деяких рідкісних зразків електрокарів більшість електромобілів потребують регулярної підзарядки.

Оскільки зарядні станції для електромобілів є ще не скрізь, автовиробники продовжують вивчати різні альтернативні методи отримання енергії. Наприклад, BMW розробила технологію зарядки електрокарів від "лежачих поліцейських", пише The Verge.

Згідно з нею, у ролі розетки будуть виступати дорожні перешкоди — отриману при трясці енергію підвіска зможе спрямовувати в акумулятори.

Як правило, коли автомобіль долає вибоїну або лежачого поліцейського, підвіска поглинає енергію від вертикального руху колеса, а потім амортизатори розсіюють її. Інженери BMW вирішили використати цей ресурс, прикріпивши до системи підвіски спеціальний генератор.

За словами експертів, цього достатньо, щоб зарядити високовольтну тягову батарею або стандартну АКБ на 12 В. Утім, у тексті патенту не зазначено, в якій моделі електрокара BMW буде застосована ця технологія, і чи буде реалізована взагалі.

Раніше повідомлялося про ще один концепт, терміни реалізації якого поки не зовсім зрозумілі — йдеться про "гігантський мобільний телефон" — концепт електрокара без даху та дверей.