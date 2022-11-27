"Гігантський мобільний телефон": представлений концепт електричного суперкара без даху та дверей (відео)

Прототип створений під керівництвом Стефана Жанена, колишнього дизайнера Renault та Infiniti

Незважаючи на те, що українці стали менше цікавитись електрокарами, провідні виробники продовжують роботу в цьому напрямі.

Так, компанія GAC представила футуристичний концепт електромобіля Barchetta, пише Global News.

Зазначається, що прототип створений під керівництвом Стефана Жанена, колишнього дизайнера Renault та Infiniti.

Концепт Barchetta побудований на вуглепластиковій платформі-скейтборді з інтегрованою ультраплоскою батареєю.

Зовнішня оболонка родстера нібито виготовлена з цілісного алюмінієвого листа. Незвичайно виглядають "порожні" боковини, через які видно сидіння, і болларди, що нагадують, автоматичні висувні стовпчики для обмеження проїзду, "дуги" безпеки. Технічних характеристик немає, тому що в цій машині важливим є лише дизайн.

На жаль, машина, скоріше за все, стане постійним експонатом студії GAC у Мілані і навряд чи перетвориться на серійну модель.

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