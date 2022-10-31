Дріфт у Парижі та Лас Вегасі: електричний спорткар для джимхани пройшов випробування (відео)

Машина укомплектована двома електромоторами, кожен з яких розвиває до 3000 Нм моменту, що крутить.

Поки українці готуються до майбутньої "зими без опалення ", європейських інтелектуалів цікавлять зовсім інші проблеми.

Наприклад, створення електрокара для джимхани — особливого виду автомобільних перегонів.

Прототип такого "засобу пересування" під назвою Audi S1 Hoonitron був створений ще в 2021 спеціально для екстремала Кена Блоку, і нарешті пройшов випробування.

За останніми даними, машина укомплектована двома електромоторами від боліда Audi Formula E, кожен з яких розвиває до 3000 Нм кртячого моменту.

Кен Блок випустив відео "Електрик-хана" (Elektrikhana) з першим у своєму роді електромобілем Audi S1 Hoonitron. Елементи дизайну запозичені у відомого Audi Sport Quattro S1 1980-х років: зокрема, використовується система з двома двигунами (з архітектурою 800 В), корпус із вуглецевого волокна та заходи безпеки рівня FIA. В результаті вийшов форсований двоюрідний брат e-tron GT.

У нічному відеоролику видно, як S1 Hoonitron дрифтує перед Ейфелевою вежею і Тріумфальною аркою, зносить боксерські груші і навертає запаморочливі дріфти під вивіскою Лас-Вегаса.

Машина для джимханів

У різних місцях міста можна побачити й інші гоночні автомобілі Audi. Серед них Audi 90 IMSA GTO (1989), Audi 200 Trans Am (1988), Audi Sport quattro S1 Pikes Peak (1987), Audi quattro Gruppe B A2 (1984), а також Audi R8 LMP та Audi R18 e-tron quattro Ле-Мана та інші.

Нагадаємо, раніше було визначено найбільш обтічний "сонцемобіль" у світі, який може не заряджатися місяцями.