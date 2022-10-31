Дрифт в Париже и Лас Вегасе: электрический спорткар для джимханы прошел испытания (видео)

Машина укомплектована двумя электромоторами, каждый из которых развивает до 3000 Нм крутящего момента

Пока украинцы готовятся к предстоящей "зиме без отопления", европейских интеллектуалов интересуют совершенно другие проблемы.

К примеру, создание электрокара для джимханы — особого вида автомобильных гонок.

Прототип такого "средства передвижения" под названием Audi S1 Hoonitron был создан еще в 2021 году специально для экстремала Кена Блока, и наконец-то прошел испытания.

По последним данным, машина укомплектована двумя электромоторами от болида Audi Formula E, каждый из которых развивает до 3000 Нм крутящего момента.

Кен Блок выпустил видео "Электрик-хана" (Elektrikhana) с первым в своём роде электромобилем Audi S1 Hoonitron. Элементы дизайна позаимствованы у известного Audi Sport Quattro S1 1980-х годов: в частности, используется система с двумя двигателями (с архитектурой 800 В), корпус из углеродного волокна и меры безопасности уровня FIA. В результате получился форсированный "двоюродный брат" e-tron GT.

В ночном видеоролике видно, как S1 Hoonitron дрифтует перед Эйфелевой башней и Триумфальной аркой, сносит боксёрские груши и наворачивает головокружительные дрифты под вывеской Лас-Вегаса.

Машина для джимханы

В самых разных местах города можно увидеть и другие гоночные автомобили Audi. Среди них Audi 90 IMSA GTO (1989), Audi 200 Trans Am (1988), Audi Sport quattro S1 Pikes Peak (1987), Audi quattro Gruppe B A2 (1984), а также Audi R8 LMP и Audi R18 e-tron quattro из Ле-Мана и другие.

Напомним, ранее был определен самый обтекаемый "солнцемобиль" в мире, который может не заряжаться месяцами.