Может не заряжаться месяцами: назван самый обтекаемый "солнцемобиль" в мире

В идеальных климатических условиях Lightyear 0 позволяет ездить без подключения к розетке до семи месяцев

Пока украинцы вынуждены из-за войны решать вопросы безопасности спиртового бензина для авто, зарубежного потребителя больше интересуют совершенно другие проблемы – к примеру, какой из автомобилей самый обтекаемый (а, значит, и позволяет ехать на одной зарядке длительное время).

И в вопросе обтекаемости, похоже, появился новый лидер, пишет electrek.

Так, нидерландская компания Lightyear отправила свой "солнцемобиль" Lightyear 0 в аэродинамическую трубу FKFS в Штутгарте (Германия), и испытания показали, что его коэффициент лобового сопротивления составил всего 0,175.

Как известно, низкий коэффициент лобового сопротивления позволяет увеличивать дальнобойность автомобилей на одной зарядке.

Более хороший результат – у представленного в начале этого года на выставке в Лас-Вегасе концепта Mercedes-Benz Vision EQXX — 0,170. Но там речь шла именно о концепте – а Lightyear 0 представляет собой серийную модель.

Lightyear 0 во время испытаний

При этом у большинства современных серийных электромобилей не получилось опустить планку ниже 0,2: так, показатель Tesla Model S составляет 0,24, у Model 3 он равен 0,23, у Lucid Air – 0,21, а у флагманского лифтбека Mercedes-Benz EQS – 0,20.

Издание отмечает, что стартап Lightyear показал прототип своего первого автомобиля в 2019 году: на его разработку у создателей ушло примерно шесть лет. Он назывался Lightyear One, тогда как серийной версии дали иное имя – Lightyear 0 (название призвано указать на "нулевые выбросы" солнцемобиля). Товарный вариант был представлен сравнительно недавно, в июне текущего года.

Теперь же голландская компания уточняет характеристики своей серийной новинки.

Lightyear 0 в пустыне

Lightyear 0 представляет собой крупный пятиместный лифтбек с обтекаемым кузовом. Его длина равна 5083 мм, ширина – 1972 мм, а высота – 1445 мм.

С учётом низкого коэффициента лобового сопротивления и наличия солнечных панелей (на капоте и крыше) у Lightyear 0 весьма солидный показатель запаса хода. По оценкам производителя (при расчёте по циклу WLTP), дальнобойность автомобиля на одной зарядке составляет 625 км. При этом в оптимальных погодных условиях автомобиль способен преодолевать до 70 км в день за счёт энергии, полученной от солнца.

В компании подчеркнули, что в идеальных климатических условиях Lightyear 0 позволяет ездить без подключения к розетке до семи месяцев (если солнцемобиль используется в основном для поездок на работу в светлое время суток). Правда, заплатить за эту возможность придётся немало – стартовый ценник модели в Европе составляет 250 тысяч евро.

Конечно, подобные новинки наверняка будут по карману большинству украинцев после войны, пока же наши сограждане вынуждены собирать средства на покупку машин для фронта – сейчас это более важный и актуальный вопрос.