Може не заряджатися місяцями: названо найбільш обтічний "сонцемобіль" у світі

В ідеальних кліматичних умовах Lightyear 0 дозволяє їздити без підключення до розетки до семи місяців.

Поки українці змушені через війну вирішувати питання безпеки спиртового бензину для авто, закордонного споживача більше цікавлять зовсім інші проблеми – наприклад, який з автомобілів найобтічніший (а, отже, і дозволяє їхати на одній зарядці тривалий час).

І у питанні обтічності, схоже, з’явився новий лідер, пише electrek.

Так, нідерландська компанія Lightyear відправила свій "сонцемобіль" Lightyear 0 в аеродинамічну трубу FKFS у Штутгарті (Німеччина), і випробування показали, що його коефіцієнт лобового опору становив лише 0,175.

Як відомо, низький коефіцієнт лобового опору дозволяє збільшувати далекобійність автомобілів на одній зарядці.

Найкращий результат – у представленого на початку цього року на виставці в Лас-Вегасі концепту Mercedes-Benz Vision EQXX – 0,170. Але там йшлося саме про концепт – а Lightyear 0 є серійною моделлю.

Lightyear 0 під час випробувань

При цьому більшість сучасних серійних електромобілів не вдалося опустити планку нижче 0,2: так, показник Tesla Model S становить 0,24, у Model 3 він дорівнює 0,23, у Lucid Air — 0,21, а у флагманського ліфтбека Mercedes- Benz EQS — 0,20.

Видання зазначає, що стартап Lightyear показав прототип свого першого автомобіля у 2019 році: на його розробку у творців пішло приблизно шість років. Він називався Lightyear One, тоді як серійній версії дали інше ім’я — Lightyear 0 (назва покликана вказати на "нульові викиди" сонцемобіля). Товарний варіант було представлено порівняно недавно, у червні поточного року.

Тепер голландська компанія уточнює характеристики своєї серійної новинки.

Lightyear 0 у пустелі

Lightyear 0 є великим п’ятимісним ліфтбеком з обтічним кузовом. Його довжина дорівнює 5083 мм, ширина – 1972 мм, а висота – 1445 мм.

З урахуванням низького коефіцієнта лобового опору та наявності сонячних панелей (на капоті та даху) у Lightyear 0 дуже солідний показник запасу ходу. За оцінками виробника (при розрахунку за циклом WLTP), далекобійність автомобіля на одній зарядці становить 625 км. При цьому в оптимальних погодних умовах автомобіль здатний долати до 70 км на день за рахунок енергії, отриманої від сонця.

В компанії наголосили, що в ідеальних кліматичних умовах Lightyear 0 дозволяє їздити без підключення до розетки до семи місяців (якщо сонцемобіль використовується в основному для поїздок на роботу у світлий час доби). Щоправда, заплатити за цю можливість доведеться чимало – стартовий цінник моделі у Європі становить 250 тисяч євро.

Звичайно, подібні новинки, напевно, будуть по кишені більшості українців після війни, поки ж наші співгромадяни змушені збирати кошти на купівлю машин для фронту – зараз це важливіше та актуальніше питання.