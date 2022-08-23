Подяка нашим захисникам: читачі "Телеграфу" допомогли зібрати кошти на 3 пікапи для розвідки

Наші воїни отримали перший з трьох пікапів.

Півроку війни — болю, страждань, ненависті до ворога. Весь цей час на передовій щохвилини та щосекунди б’ються наші захисники, серед яких як професійні військові, так і ті, хто пішов захищати власну батьківщину за покликом серця. Днями відбулось одразу дві знакові події, обидві завдяки вам — читачам "Телеграфу"!

Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня, наприклад, з вашою допомогою отримала енцефалограф з монітором церебральних функцій, який допомагає новонародженим діткам уникнути жахливого діагнозу ДЦП. Детальніше про цей проєкт розповідали тут.

Також свої сувеніри отримали бійці одного з підрозділів розвідки на передовій. Минулого тижня хлопці отримали перший з трьох пікапів, на які ми всі разом оголошували збір. Автор цих рядків — головний редактор "Телеграфу" Ярослав Жарєнов особисто відвозив машину і разом з ініціатором збору — волонтером Артемом Мандзюком передав її безпосередньо в руки військовим, які воюють на південному напрямку.

Автомобіль для військових

Пікап для розвідки

Кожен може допомогти купити авто для ЗСУ, долучившись до збору коштів

Пікап буде служити нашим захисникам

І хоч не все було гладко, але ми разом з вами робимо хорошу справу — допомагаємо військовим бути більш мобільними і ефективніше робити "смерть ворогам".

В дорозі трапилася невеличка пригода

"Добре, що для багатьох війна не "десь там", а вони її відчувають і розуміють, що ці машини дійсно треба", — говорить Артем Мандзюк та дякує всім, хто задонатив та допоміг закрити збір.

Наразі наша команда ентузіастів не зупиняється, бо війна продовжується. Ще дві машини готуються до відправки на передову. Наразі ми отримали запит від військових, які воюють на Сході. Їм терміново потрібен позашляховик і частина суми вже є — близько 1000 доларів, однак для покупки "живого" авто потрібна більша сума. Наш колега — волонтер Сергій Тимченко оголосив збір на суму 160 тисяч гривень — ця сума має закрити купівлю та ремонт машини. Після підготовки вона так само з рук в руки буде передана безпосередньо за місцем призначення.

Залишаю реквізити для тих, хто хоче гривнею допомогти закрити цей збір та допомогти військовим отримати таку важливу і потрібну для них машину.

Банка моно:

https://send.monobank.ua/jar/4bEN1HQCRA

Карта Монобанку:

https://send.monobank.ua/3qYYUNfB7J

4441114451654626

Карта ПриватБанку:

5363542603071896

PayPal:

[email protected]

https://www.paypal.com/donate/…

Крипта USDT (TRC20):

TAkSrwQW6pjjYv4mNWwLcqDf7v7uG4K6sJ

P.S. Окремо хочу подякувати волонтерці зі Львова Оксані Боднар, яка вже неодноразово допомогла нам перевозити автомобілі через кордон та закривати збори на необхідні "подарунки" для військових.

Кожного дня робіть щось для ЗСУ! Слава Україні!