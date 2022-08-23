Благодарность нашим защитникам: читатели "Телеграфа" помогли собрать средства на 3 пикапа для разведки

Наши воины получили первый из трех пикапов.

Полгода войны – боли, страданий, ненависти к врагу. Все это время на передовой ежеминутно и ежесекундно сражаются наши защитники, среди которых как профессиональные военные, так и ушедшие защищать собственную родину по зову сердца. На днях произошло сразу два знаковых события, оба благодаря вам — читателям "Телеграфа"!

Николаевская областная детская клиническая больница, например, с вашей помощью получила энцефалограф с монитором церебральных функций, помогающий новорожденным детям избежать ужасного диагноза ДЦП. Подробнее об этом проекте рассказывали здесь.

Также свои сувениры получили бойцы одного из подразделений разведки на передовой. На прошлой неделе ребята получили первый из трех пикапов, на которые мы вместе объявляли сбор. Автор этих строк — главный редактор "Телеграфа" Ярослав Жаренов лично отвозил машину и вместе с инициатором сбора — волонтером Артемом Мандзюком передал ее непосредственно в руки военным, воюющим на южном направлении.

Автомобиль для военных

Пикап для разведки

Каждый может помочь купить автомобиль для ВСУ, приобщившись к сбору средств.

Пикап будет служить нашим защитникам

И хоть не все было гладко, но мы вместе с вами делаем хорошее дело – помогаем военным быть мобильнее и эффективнее делать "смерть врагам".

В дороге случилось небольшое происшествие

"Хорошо, что для многих война не "где-то там", а они ее ощущают и понимают, что эти машины действительно нужны", — говорит Артем Мандзюк и благодарит всех, кто задонатил и помог закрыть сбор.

Сейчас наша команда энтузиастов не останавливается, потому что война продолжается. Еще две машины готовятся к отправке на передовую. Мы получили запрос от военных, которые воюют на Востоке. Им срочно нужен внедорожник и часть суммы уже есть – около 1000 долларов, однако для покупки "живого" авто требуется большая сумма. Наш коллега – волонтер Сергей Тимченко объявил сбор на сумму 160 тысяч гривен – эта сумма должна закрыть покупку и ремонт машины. После подготовки она также из рук в руки будет передана непосредственно по месту назначения.

Оставляю реквизиты для тех, кто хочет гривной помочь закрыть этот сбор и помочь военным получить такую важную и нужную для них машину.

Банка моно:

https://send.monobank.ua/jar/4bEN1HQCRA

Карта Монобанка:

https://send.monobank.ua/3qYYUNfB7J

4441114451654626

Карта ПриватБанка:

5363542603071896

PayPal:

[email protected]

https://www.paypal.com/donate/…

Крипта USDT (TRC20):

TAkSrwQW6pjjYv4mNWwLcqDf7v7uG4K6sJ

P.S. Отдельно хочу поблагодарить волонтерку из Львова Оксану Боднар, которая уже неоднократно помогла нам перевозить автомобили через границу и закрывать сборы на необходимые "подарки" для военных.

Каждый день делайте что-то для ВСУ! Слава Украине!