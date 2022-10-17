Отапливаем жилище по-фински: как согреваются холодной зимой в скандинавских странах

Вместо старинных печей скандинавы успешно применяют современные технологии

Пока украинцы готовятся пережить трудную зиму без отопления, жители северных давно научились использовать для этого современные технологии.

О некоторых из них рассказывает сайт taabs.org.

Оказывается, в наши дни в Финляндии траты на отопление немаленькие, поэтому суровые финны стараются при отоплении своих домов одновременно экономить деньги и заботиться об экологии – у них это называется "принципом двух "E" – экономия и экология.

Отопление дома по-фински

Еще совсем недавно лучшим другом финна-домовладельца можно было назвать котел, который топился мазутом. В наши дни таким образом отапливают 20% финского жилого фонда. Но владельцы частных домов все реже прибегают к такому способу обогрева жилища и переводят дома на геотермальное отопление.

Конечно в стране популярны солнечные панели.

Также в последнее время активно применяют тепловые насосы.

Получение тепла по-фински

В зависимости от типа теплового насоса, тепло может трансформироваться или из энергии, накапливаемой в недрах земли (геотермальный тепловой насос) или из наружного воздуха (тепловой насос воздух-вода). Тепловые насосы могут также вырабатывать холод в летнее время.

Отопление в финском доме

Принцип действия тепловых насосов одинаков в независимости от типа насосов. Циркулирующий во внутреннем контуре теплового насоса хладагент поглощает тепловую энергию из внешнего контура (недра земли или воздух) через теплообменник-испаритель. Благодаря поглощенной энергии и низкой температуре кипения хладагент испаряется и его температура увеличивается. Сердцем системы теплового насоса является компрессор. В компрессоре температура находящегося в состоянии пара хладагента существенно увеличивается, и выходящий из него горячий газ отдает свою энергию через теплообменник-конденсатор как в систему отопления на водяной циркуляции (теплый пол или радиаторы), так и контур гвс.

Напомним, что некоторые украинцы также успешно применяют различные ноу-хау для обогрева жилищ.