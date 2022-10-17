Опалюємо житло по-фінськи: як зігріваються холодною зимою в скандинавських країнах

Замість старовинних печей скандинави успішно застосовують сучасні технології

Поки українці готуються пережити важку зиму без опалення, мешканці північних країн давно навчилися використовувати для цього сучасні технології.

Про деяких із них розповідає сайт taabs.org.

Виявляється, у наші дні у Фінляндії витрати на опалення немаленькі, тому суворі фіни намагаються при опаленні своїх будинків одночасно економити гроші та дбати про екологію – у них це називається "принципом двох "E" – економія та екологія.

Опалення будинку по-фінськи

Ще зовсім недавно найкращим другом фіна-домовласника можна було назвати котел, який топився мазутом. У наші дні в такий спосіб опалюють 20% фінського житлового фонду. Але власники приватних будинків все рідше вдаються до такого способу обігріву житла та переводять будинки на геотермальне опалення.

Звичайно, в країні популярні сонячні панелі.

Також останнім часом активно застосовують теплові насоси.

Отримання тепла по-фінськи

Залежно від типу теплового насоса тепло може трансформуватися або з енергії, що накопичується в надрах землі (геотермальний тепловий насос) або із зовнішнього повітря (тепловий насос повітря-вода). Теплові насоси можуть виробляти холод улітку.

Опалення у фінському будинку

Принцип дії теплових насосів однаковий незалежно від типу насосів. Хладагент, що циркулює у внутрішньому контурі теплового насоса, поглинає теплову енергію із зовнішнього контуру (надра землі або повітря) через теплообмінник-випарник. Завдяки поглиненій енергії та низькій температурі кипіння холодоагент випаровується і його температура збільшується. Серцем системи теплового насоса є компресор. У компресорі температура пари холодоагенту, що знаходиться в стані, істотно збільшується, і гарячий газ, що виходить з нього, віддає свою енергію через теплообмінник-конденсатор як в систему опалення на водяній циркуляції (тепла підлога або радіатори), так і контур гвс.

Нагадаємо, що деякі українці також успішно застосовують різні ноу-хау для обігріву житла.