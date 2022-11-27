"Гигантский мобильный телефон": представлен концепт электрического суперкара без крыши и дверей (видео)

Прототип создан под руководством Стефана Жанена, бывшего дизайнера Renault и Infiniti

Несмотря на то, что украинцы стали меньше интересоваться электрокарами, ведущие производители продолжают работу в данном направлении.

Так, компания GAC представила футуристический концепт электромобиля Barchetta, пишет Global News.

Отмечается, что прототип создан под руководством Стефана Жанена, бывшего дизайнера Renault и Infiniti.

Концепт Barchetta построен на углепластиковой платформе-скейтборде с интегрированной ультраплоской батареей.

Внешняя оболочка родстера якобы сделана из цельного алюминиевого листа. Необычно смотрятся "пустые" боковины, через которые видны сиденья, и напоминающие болларды, автоматические выдвижные столбики для ограничения проезда, "дуги" безопасности. Технических характеристик нет, потому что в этой машине важен только дизайн.

К сожалению, машина, скорее всего, станет постоянным экспонатом студии GAC в Милане и вряд ли перевоплотится в серийную модель.

Напомним, ранее эксперты определили самый обтекаемый "солнцемобиль" в мире.