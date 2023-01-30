В Украине выпустят электропикап, похожий на ретроавто времен СССР. Что известно о ЛуАЗе

В то же время критики заметили похожие авто на Alibaba

В Украине, несмотря на войну, также собираются выпускать электроавтомобили и не отставать от трендов. Киевский предприниматель Вадим Игнатов планирует производить электрокары, по своему виду напоминающие Луцкий ретропикап "Волынянка".

Рассказываем, что это такое и какие электромобили еще планируют производить в Украине.

Что известно об украинском пикапе ЛуАЗ

Реинкарнация "Волынянки"

Легендарную в СССР "Волынянку" (или ЛуАЗ-969 "Волынь") изготавливали на Луцком автомобильном заводе с конца 80-х до 1992 года. Сейчас завод входит в состав корпорации "Богдан", а в июле 2021 года суд признал ЧАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс" банкротом и открыл ликвидационную процедуру.

Как выглядела ЛуАЗ-969 "Волынь"

Компания Вадима Игнатова Luaz Motors основана относительно недавно, однако при создании своего продукта вдохновлялась именно концептом луцкого ретро внедорожника, передает "Экономическая правда".

Презентация проходила в декабре, ее специально увязали к 55-летию старта производства ЛуАЗ-969. Автор электропикапа говорит, что конструкция авто обеспечит надежность и будет простоту в производстве.

Планируется выпускать две модели пикапов, которые можно заряжать от бытовой розетки:

"Фермер" – с двухместной кабиной и большим грузовым отсеком.

"Сити" – с четырехместной кабиной и меньшим грузовым отсеком.

Вот так выглядит автомобиль:

Предзаказы на LUAZ планируют принимать весной 2023 года. Цена базовой версии электромобиля "Фермер" (без электроусилителя руля и с ручными стеклоподъемниками) составит 5 100 долларов.

"В советское время ЛуАЗ стоил 5 100 рублей, поэтому я намеренно подтянул цену до такого уровня. Она даже ниже той, которая должна быть, но благодаря модульному подходу мы эту цену удержим", – объясняет Игнатов.

Дополнительный модуль батареи будет стоить 1200 дол. Покупатель сможет выбрать аккумулятор нужной емкости. Один блок сможет обеспечить расстояние 70-80 км, четырех хватит на 300 км.

Версия "Сити" будет иметь электрический стеклоподъемник, электроусилитель руля, лучше украшенный салон. Максимальная цена электромобиля с полной "начинкой" – около 9 тыс. дол.

Пикап создан для мелких фермеров или малого бизнеса, нуждающихся в перевозке мелких грузов.

Где будут собирать в условиях войны

Война внесла коррективы в планы производства. Луцк расположен недалеко от границы с Беларусью, где можно ожидать провокации со стороны агрессоров. Поэтому производство было вынуждено разворачивать в более безопасных регионах Украины, а некоторые части импортировать из Китая.

"Мы планировали использовать диски расположенной под Киевом компании Disla, но она до сих пор не возобновила производство. Также нельзя заказать украинские шины "Росава", которые почти не производятся", — отмечает Игнатов.

В то же время критики заметили схожий пикап EEC L7e на китайском маркетплейсе Alibaba. Игнатова заподозрили в продаже китайских автомобилей под видом украинских.

Пикап EEC L7e

Как пояснил Игнатов, кузов разработан в сотрудничестве с партнерами из Китая и будет производиться на заводе в КНР. Но внутри автомобиль имеет существенные отличия от китайского.

В LUAZ тестируют батареи украинского производителя EmGo Technology из Одессы на литий-железо-фосфатных элементах. В Украине также будут производить системы управления аккумуляторами. Эту функцию возложили на тернопольскую компанию Eleek, разрабатывающую для LUAZ и зарядное устройство.

Украинской будет и электропроводка, ее будут делать в Тернополе или Днепре. Тормозная система и фары – тоже тернопольские.

Китайскими будут двигатели, их будут снабжать вместе с редукторами и задними мостами.

Другие амбициозные планы украинского автопрома

Война испортила многие планы украинским автомобильным компаниям, однако некоторым удается восстанавливаться. К примеру, предприятия корпорации "Эталон" (Черниговский автозавод, Черниговский кузнечный завод и завод "Украинский кардан") были разрушены на 50-70%.

Черниговский автозавод пострадал от обстрелов

Но на Черниговском автозаводе уже возобновили производство школьных автобусов. А в 2023 году предприятие готовится наладить выпуск новых моделей, среди них электробус модели A08611 на базе Low Entry A08621, передает "Автоконсалтинг".

Уже возобновили производство школьных автобусов на Черниговском автозаводе. В 2023 году предприятие готовится наладить выпуск новых моделей.

Проект народного электроавтомобиля

Кроме того, украинская компания ИНФОКОМ ЛТД, которая занимается автоматизацией и разработкой беспилотных роботизированных платформ совместно с компанией-производителем зарядных станций UGV Chargers, работают над разработкой "народного электроавтомобиля".

Планируется, что будет функция быстрой замены аккумуляторов через съемные кейсы.

Какие автомобили выпускают на украинских заводах

На сегодня единственным производителем легковых автомобилей в Украине является закарпатский завод "Еврокар" в селе Соломоново. Заводу удалось увеличить выпуск легковых автомобилей, например, в сентябре завод изготовил 408 легковых автомобилей марки Škoda.

Всего, за девять месяцев с начала года из завода вышло 1515 автомобилей, что на 56% меньше, чем за аналогичный период довоенного 2021 года, передает "Укравтопром".

В частности, в Закарпатье собирают несколько моделей Skoda и объемы их выпуска растут несмотря на войну. Да, там собирают такие марки Skoda, как: Fabia, Karoq, Kodiaq, Superb. А также автомобили Volkswagen, Audi, SEAT.

Как сообщал Телеграф, в Украине вводят новые автономера с латинскими буквами. Первые номера с латинскими буквами будут принадлежать транспортным средствам, зарегистрированным онлайн или через сервис "Действие".