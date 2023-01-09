Без руля и кнопок: Chrysler показала своё видение электромобиля будущего

Отсутствие руля в салоне указывает на полную автоматизацию транспортного средства

На выставке CES 2023 многие производители показывают свое видение того, как будет развиваться индустрия в ближайшие годы. Не остался в стороне и бренд Stellantis (Chrysler) – компания представила концепт кабины Synthesis.

Об этом пишет "Проспект" со ссылкой на The Verge.

Издание отмечает, что двухместный демо-образец построен на базе технологии самостоятельного вождения третьего уровня, что указывает на частичный автопилот.

На приборной панели расположен большой 37,2-дюймовый информационно-развлекательный дисплей, который предлагает пользователю ряд функций, включая управление средствами мультимедиа и навигации, позволяет участвовать в видеозвонках, играть в игры, петь караоке и даже создавать собственную музыку. Никакого руля в салоне не предусмотрено, что указывает на полную автоматизацию транспортного средства.

Встроенный интеллектуальный помощник синхронизирует расписание из календаря, информацию об умном доме и погоде с автомобилем, порекомендует рестораны с хорошей зарядкой и парковочными местами исходя из предпочтений пользователя.

Chrysler также придерживается тенденции создания экологически чистых интерьеров. Чехлы сидений изготовлены из кожи растительного дубления с отделкой "upcycled", а поверхность приборной панели выполнена из переработанного пластика. Даже пол сделан из ореха, полученного из экологически чистого сырья, утверждают в Chrysler. Общий внешний вид был вдохновлён прошлогодним концептом Airflow EV.

Точная дата выхода такого электрокара пока неизвестна, однако ранее компания заявила, что представит свой первый электромобиль в 2025 году, а в 2028-м намерена полностью перейти на производство исключительно электромобилей.

Напомним, ранее был показан самый обтекаемый "солнцемобиль" в мире.