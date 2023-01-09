Без керма та кнопок: Chrysler показала своє бачення електромобіля майбутнього

Відсутність керма в салоні вказує на повну автоматизацію транспортного засобу

На виставці CES 2023 багато виробників показують своє бачення того, як розвиватиметься індустрія найближчими роками. Не залишився осторонь бренд Stellantis (Chrysler) – компанія представила концепт кабіни Synthesis.

Про це пише "Проспект" із посиланням на The Verge.

Видання зазначає, що двомісний демо-зразок побудований на базі технології самостійного водіння третього рівня, що вказує на частковий автопілот.

На панелі приладів розташований великий 37,2-дюймовий інформаційно-розважальний дисплей, який пропонує користувачеві ряд функцій, включаючи управління засобами мультимедіа та навігації, дозволяє брати участь у відеодзвінках, грати в ігри, співати караоке і навіть створювати власну музику. Жодного керма в салоні не передбачено, що вказує на повну автоматизацію транспортного засобу.

Вбудований інтелектуальний помічник синхронізує розклад з календаря, інформацію про розумний будинок та погоду з автомобілем, порекомендує ресторани з гарною зарядкою та місцями для паркування — виходячи з уподобань користувача.

Chrysler також дотримується тенденцій створення екологічно чистих інтер’єрів. Чохли сидінь виготовлені зі шкіри рослинного дублення з обробкою "upcycled", а поверхня панелі приладів виконана з переробленого пластику. Навіть підлога зроблена з горіха, отриманого з екологічно чистої сировини, стверджують у Chrysler. Загальний зовнішній вигляд надихнув торішній концепт Airflow EV.

Точна дата виходу такого електрокара поки невідома, проте раніше компанія заявила, що представить свій перший електромобіль у 2025 році, а 2028-го має намір повністю перейти на виробництво виключно електромобілів.

Нагадаємо, раніше був показаний найбільш обтічний "сонцемобіль" у світі.