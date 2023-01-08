"Від Києва до Одеси і далі до Бухареста без підзарядки": представлено концепт електромобіля із запасом ходу 800 км

Також особливістю концепту стане складане кермо прямокутної форми.

Поряд з BMW та іншими провідними світовими виробниками у виставці CES 2023 у Лос-Анджелесі бере участь і транснаціональний концерн Stellantis.

Він уже показав інтер’єр майбутнього електромобіля Chrysler та концепту електричного пікапа RAM Revolution. Також представлено і концепт Peugeot Inception, частина рішень якого знайде застосування в серійному електромобілі марки, що піде у серію до 2025 року, пише The Verge.

Серійна машина буде базуватись на платформі STLA Large, яка дозволяє створювати найбільші електромобілі концерну. Концепт Peugeot Inception при довжині кузова близько п’яти метрів має висоту не більше 1,34 метра. Він побудований на платформі з напругою силової установки 800 і дозволяє за п’ять хвилин заповнювати до 150 км запасу ходу, за умови використання швидкісної зарядної станції постійного струму.

Місткість тягової батареї становить 100 кВт·год, причому Peugeot запевняє, що її вистачить на 800 км запасу ходу (іншими словами, можна доїхати до Одеси, Кишинева і мало не до Бухареста). Принаймні відстань від Парижа до Марселя або від Брюсселя до Берліна машина повинна покривати без підзарядки. Повнопривідна трансмісія з двома електродвигунами сукупною потужністю 500 кВт (680 к.с.) здатна забезпечувати розгін до 100 км/год менш як за три секунди.

Мабуть, однією з головних родзинок химерного інтер’єру, якщо не вважати дивного кільцевого дисплея Halo Cluster на місці панелі приладів, стало кермо Hypersquare прямокутної форми, що ховаэться під передню панель, на ступиці якої є сенсорний дисплей. У режимі автопілота він ховається під передньою панеллю, а з її глибин виїжджає широкий панорамний дисплей, який використовується пасажирами та водієм для розваг чи роботи в дорозі, доки машиною керує автоматика.

Також концепт Peugeot Inception демонстрував інші незвичайні технічні рішення. Наприклад, бічні молдинги на дверях здатні надсилати текстові повідомлення оточуючим людям. Швидше за все, такого роду "рядок, що біжить" буде затребувана службами таксі, якщо доживе до серійного втілення. Скло електромобіля має особливе покриття, яке використовується астронавтами NASA на забралах своїх скафандрів.

Нагадаємо, раніше було названо найбільш обтічний "сонцемобіль" у світі.