"От Киева до Бухареста без подзарядки": представлен концепт электромобиля с запасом хода 800 км

Также особенностью концепта станет складной руль прямоугольной формы

Наряду с BMW и другими ведущими мировыми производителями в выставке CES 2023 в Лос-Анджелесе участвует и транснациональный концерн Stellantis.

Он уже показал интерьер будущего электромобиля Chrysler и концепта электрического пикапа RAM Revolution. Также представлен и концепт Peugeot Inception, часть решений которого найдёт применение в серийном электромобиле марки, который пойдёт в серию к 2025 году, пишет The Verge.

Серийная машина должна будет базироваться на платформе STLA Large, позволяющей создавать самые крупные электромобили концерна. Концепт Peugeot Inception при длине кузова около пяти метров обладает высотой не более 1,34 метра. Он построен на платформе с напряжением силовой установки 800 В и позволяет за пять минут восполнять до 150 км запаса хода, при условии использования скоростной зарядной станции постоянного тока.

Ёмкость тяговой батареи составляет 100 кВт·ч, причём Peugeot уверяет, что её хватит на 800 км запаса хода (другими словами, можно доехать до Одессы, Кишинева и едва ли не до Бухареста). По крайней мере, расстояние от Парижа до Марселя или от Брюсселя до Берлина машина должна покрывать без подзарядки. Полноприводная трансмиссия с двумя электродвигателями совокупной мощностью 500 кВт (680 л.с.) способна обеспечивать разгон до 100 км/ч менее чем за три секунды.

Пожалуй, одной из главных изюминок причудливого интерьера, если не считать странного кольцевого дисплея Halo Cluster на месте панели приборов, стал убирающийся под переднюю панель руль Hypersquare прямоугольной формы, на ступице которого имеется сенсорный дисплей. В режиме автопилота он скрывается под передней панелью, а из её глубин выезжает широкий панорамный дисплей, который используется пассажирами и водителем для развлечений или работы в дороге, пока машиной управляет автоматика.

Также концепт Peugeot Inception демонстрировал и другие необычные технические решения. Например, боковые молдинги на дверях способны передавать текстовые сообщения окружающим людям. Скорее всего, такого рода "бегущая строка" будет востребована службами такси, если доживёт до серийного воплощения. Стёкла электромобиля имеют особое покрытие, используемое астронавтами NASA на забралах своих скафандров.

Напомним, ранее был назван самый обтекаемый "солнцемобиль" в мире.