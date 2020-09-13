Для несовершеннолетних: Citroën представил мини-электромобиль (Фото)

Французский автопроизводитель Citroën выпустил новый электромобиль Ami.

Как сообщает издание The Guardian, французская компания Citroën выпустила электрический миниавтомобиль, которым могут управлять лица в возрасте от 14 лет и без полноценных водительских прав.

Электромобиль обладает характеристиками, которые, вероятно, привлекут внимание технически подкованных подростков. Он уже продается вместе с игровыми консолями и смартфонами в крупных французских магазинах бытовой электроники.

Автомобиль длиной 2,4 м и шириной 1,4 м имеет максимальную скорость 45 км/ч и пробег без дозаправки 75 км.

Интерьер выполнен без излишеств. В базовом, серо-оранжевом, цвете модель стоит 6 тысяч евро. Citroën заявила, что на данный момент получила около 1000 заказов на автомобиль от своей клиентской базы во Франции.

Citroen описывает его как решение для микро-мобильности, которое является экологически безопасным, а также более безопасным и более удобным в использовании, чем обычные скутеры, велосипеды и мопеды.

Как сообщалось ранее, Citroen показала обновленную модель C3.