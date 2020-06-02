Citroen показала обновленную модель C3 (Фото)

Обновленный Citroen C3 теперь доступен для заказа в британских автосалонах.

В августе ожидаются первые поставки обновленного Citroen C3, который доступен британским покупателям по цене от 16 280 фунтов стерлингов для комплекстации Feel начального уровня и до 21 270 фунтов стерлингов для варианта Flair Plus с самым высоким рейтингом.

Стандартное оборудование во всей линейке включает светодиодные фары, новые задние фонари с 3D-эффектом, круиз-контроль, систему предупреждения о выходе из полосы движения и фирменные дверные панели от торговой марки Airbump.

Внутри покупатели получают автоматический кондиционер и информационно-развлекательную систему с 7-дюймовым сенсорным экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Стоимость версии Flair начинается с 17 300 фунтов стерлингов. Она отличается 16-дюймовыми легкосплавными колесными дисками с алмазной огранкой, автоматическими фарами, задними датчиками парковки и двухцветной схемой окраски.

Citroen C3 Flair Plus стоит от 18 730 фунтов стерлингов и включает 17-дюймовые легкосплавные диски с алмазной огранкой, более комфортные сиденья, камеру заднего вида, навигационное программное обеспечение TomTom и множество дополнительных систем помощи водителю, таких как активное безопасное торможение, система оповещения водителя и автоматический сигнал SOS.

Внешние доработки Citroen C3 2020 модельного года довольно незначительные: новая передняя решетка, новый передний бампер, новые расширители колесных арок, слегка подправленные три четверти панели и переработанные молдинги Airbump по бокам французского "супермини". Покупатели также могут выбрать из двух новых вариантов окраски, четырех новых цветов кузова и четырех контрастных оттенков для крыши.

Внутри C3 получает обновленные сиденья Citroen Advanced Comfort, которые были сняты с C4 Cactus, а также новую внутреннюю отделку "Techwood" с полосками искусственного дерева на приборной панели и на обивке сидений. Комплекс бортовых технологий остается неизменным, за исключением добавленных передних парковочных датчиков.

Никаких механических изменений нет - линейка двигателей, соответствующая стандарту Евро 6, идентична дорестайлинговой модели. Таким образом, диапазон начинается с 1,2-литрового бензинового двигателя PSA, мощностью 82 л.с. и крутящим моментом 118 Нм. Модели Flair среднего класса и выше доступны с более мощной версией того же 1,2-литрового трехцилиндрового двигателя, который развивает 109 л.с. и 205 Нм крутящего момента.

Покупатели также могут выбрать новый Citroen C3 с 1,6-литровым четырехцилиндровым дизельным агрегатом, который производит 99 л.с. и 250 Нм крутящего момента.

Как и более мощная бензиновая силовая установка, она доступна только на моделях Flair и выше - хотя она может быть в паре только с 6-ступенчатой механической коробкой передач.