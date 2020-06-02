Скачать
Вторник, 02.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
COVID-19 в Украине: медики рассказали, как не заразится в общественном транспорте
COVID-19 в Украине: медики рассказали, как не заразится в общественном транспорте
Минздрав: после 22 июня карантин в Украине могут продлить
Минздрав: после 22 июня карантин в Украине могут продлить
Карпаты подтвердили информацию о массовом заражении коронавирусом
Карпаты подтвердили информацию о массовом заражении коронавирусом
На 37-м году ушел из жизни обладатель премии "Лучший джазовый мужской вокал Украины"
Умер украинский джазовый музыкант Руслан Егоров

Citroen показала обновленную модель C3 (Фото)

Смотрите фото (3)
Citroen показала обновленную модель C3 (Фото)
16:20 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Обновленный Citroen C3 теперь доступен для заказа в британских автосалонах.

В августе ожидаются первые поставки обновленного Citroen C3, который доступен британским покупателям по цене от 16 280 фунтов стерлингов для комплекстации Feel начального уровня и до 21 270 фунтов стерлингов для варианта Flair Plus с самым высоким рейтингом.

Стандартное оборудование во всей линейке включает светодиодные фары, новые задние фонари с 3D-эффектом, круиз-контроль, систему предупреждения о выходе из полосы движения и фирменные дверные панели от торговой марки Airbump.

Внутри покупатели получают автоматический кондиционер и информационно-развлекательную систему с 7-дюймовым сенсорным экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Стоимость версии Flair начинается с 17 300 фунтов стерлингов. Она отличается 16-дюймовыми легкосплавными колесными дисками с алмазной огранкой, автоматическими фарами, задними датчиками парковки и двухцветной схемой окраски.

Citroen C3 Flair Plus стоит от 18 730 фунтов стерлингов и включает 17-дюймовые легкосплавные диски с алмазной огранкой, более комфортные сиденья, камеру заднего вида, навигационное программное обеспечение TomTom и множество дополнительных систем помощи водителю, таких как активное безопасное торможение, система оповещения водителя и автоматический сигнал SOS.

Дата названа: Lexus готовится представить новый автомобиль

Внешние доработки Citroen C3 2020 модельного года довольно незначительные: новая передняя решетка, новый передний бампер, новые расширители колесных арок, слегка подправленные три четверти панели и переработанные молдинги Airbump по бокам французского "супермини". Покупатели также могут выбрать из двух новых вариантов окраски, четырех новых цветов кузова и четырех контрастных оттенков для крыши.

Внутри C3 получает обновленные сиденья Citroen Advanced Comfort, которые были сняты с C4 Cactus, а также новую внутреннюю отделку "Techwood" с полосками искусственного дерева на приборной панели и на обивке сидений. Комплекс бортовых технологий остается неизменным, за исключением добавленных передних парковочных датчиков.

Никаких механических изменений нет - линейка двигателей, соответствующая стандарту Евро 6, идентична дорестайлинговой модели. Таким образом, диапазон начинается с 1,2-литрового бензинового двигателя PSA, мощностью 82 л.с. и крутящим моментом 118 Нм. Модели Flair среднего класса и выше доступны с более мощной версией того же 1,2-литрового трехцилиндрового двигателя, который развивает 109 л.с. и 205 Нм крутящего момента.

Полный привод и функция "без рук": немного о новом кроссовере Nissan Ariya

Покупатели также могут выбрать новый Citroen C3 с 1,6-литровым четырехцилиндровым дизельным агрегатом, который производит 99 л.с. и 250 Нм крутящего момента.

Как и более мощная бензиновая силовая установка, она доступна только на моделях Flair и выше - хотя она может быть в паре только с 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Авто, Citroen, Хетчбэк, Citroen C3.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гормональный сбой: что это, какие симптомы и почему появляется
02 В платье на голое тело: Оля Цибульская взбудоражила сеть эротическим видео
03 Стильно, но непрактично: модные дизайнерские тренды, от которых нет пользы
04 Закрытие КПВВ на Донбассе: ООН обратилась к Украине
05 Залило нефтью: в двух городах РФ объявили режим ЧС
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина приняла закон об инвентаризации лесов
Украина приняла закон об инвентаризации лесов
COVID-19 заразились уже более 24,2 тыс поляков
COVID-19 заразились уже более 24,2 тыс поляков
ООС: под Марьинкой ранен украинский военный
ООС: под Марьинкой ранен украинский военный
Мыстецький арсенал открывает свои двери: организаторы готовят выставку
Мыстецький арсенал открывает свои двери: организаторы готовят выставку
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь