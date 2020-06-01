Полный привод и функция "без рук": немного о новом кроссовере Nissan Ariya

Японский автопроизводитель провел онлайн-презентацию своего нового секретного кроссовера.

По сравнению с концептом серийный Nissan Ariya будет отличаться наличием нескольких дополнительных маленьких прямоугольников в нижней части треугольных вырезов в бампере.

Также изменению подвергся и сам бампер. Сбоку разместилась крышка для зарядного порта, слегка выдвинутая к передней части крыла, в отличие от концепции, в которой она находился прямо рядом с дверью.

По какой-то причине на патентных изображениях изображен электрокар без боковых зеркал, но они наверняка будут установлены на серийный автомобиль.

Модель построена на новой полноприводной электроплатформе e‑4orce, на которой построен прототип Leaf AWD. В последнем, к слову, суммарная отдача силовой установки составляет 304 л.с., а запас хода равен порядка 480 км. Само шасси — хорошо знакомая и проверенная платформа CMF 2013 года. На ней построены нынешние Qashqai и X‑Trail.

В оснащение новинки вошла фирменная «ниссановская» система ProPilot 2.0 — своего рода предвестник автономных систем вождения, которая позволяет ехать «без рук» в своей полосе, но с некоторыми ограничениями. Для начала нужно задать конкретный маршрут в навигации, после чего электроника определит, на каких именно участках автобана можно ехать без рук.

Перед перестроением водитель должен убедиться в безопасности маневра и подать сигнал поворотником — после этого машина сменит полосу самостоятельно. Короче, система мало чем отличается от того, ­что мы сегодня видим на многих серийных машинах.

Ожидается, что электромобиль появится в продаже на рубеже 2020 и 2021 годов.