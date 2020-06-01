Скачать
Понедельник, 01.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Зеленский: Дети вдохновляют нас делать мир лучше
Зеленский: Дети вдохновляют нас делать мир лучше
В МВД сообщили подробности задержания "минера" моста Метро
В МВД сообщили подробности задержания "минера" моста Метро
Лунин станет сменщиком Куртуа в Реале
Лунин станет сменщиком Куртуа в Реале
Компания Vivo презентовала линейку смартфонов X50
Компания Vivo презентовала линейку смартфонов X50

Полный привод и функция "без рук": немного о новом кроссовере Nissan Ariya

Полный привод и функция "без рук": немного о новом кроссовере Nissan Ariya
21:38 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter

Японский автопроизводитель провел онлайн-презентацию своего нового секретного кроссовера.

По сравнению с концептом серийный Nissan Ariya будет отличаться наличием нескольких дополнительных маленьких прямоугольников в нижней части треугольных вырезов в бампере.

Также изменению подвергся и сам бампер. Сбоку разместилась крышка для зарядного порта, слегка выдвинутая к передней части крыла, в отличие от концепции, в которой она находился прямо рядом с дверью.

По какой-то причине на патентных изображениях изображен электрокар без боковых зеркал, но они наверняка будут установлены на серийный автомобиль.

Модель построена на новой полноприводной электроплатформе e‑4orce, на которой построен прототип Leaf AWD. В последнем, к слову, суммарная отдача силовой установки составляет 304 л.с., а запас хода равен порядка 480 км. Само шасси — хорошо знакомая и проверенная платформа CMF 2013 года. На ней построены нынешние Qashqai и X‑Trail.

В оснащение новинки вошла фирменная «ниссановская» система ProPilot 2.0 — своего рода предвестник автономных систем вождения, которая позволяет ехать «без рук» в своей полосе, но с некоторыми ограничениями. Для начала нужно задать конкретный маршрут в навигации, после чего электроника определит, на каких именно участках автобана можно ехать без рук.

Новый Nissan 400Z могут отменить

Перед перестроением водитель должен убедиться в безопасности маневра и подать сигнал поворотником — после этого машина сменит полосу самостоятельно. Короче, система мало чем отличается от того, ­что мы сегодня видим на многих серийных машинах.

Ожидается, что электромобиль появится в продаже на рубеже 2020 и 2021 годов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Автомобиль, Nissan, Авто, Кроссовер, Nissan Ariya.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Степаненко отреагировал на скандальный эпизод в матче с Динамо
02 Уже не в тренде: вещи в интерьере, которые давно пора заменить (Фото)
03 Пройдите тест-ассоциацию и узнайте, кем Вы были в прошлой жизни
04 Xiaomi Redmi 9, Redmi 9A и Redmi 9C: характеристика новых недорогих смартфонов
05 Кучма: Маск победил Россию
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Аваков отчитался о первых часах работы автофиксации нарушений ПДД
Аваков отчитался о первых часах работы автофиксации нарушений ПДД
Май в Киеве оказался самым холодным в XXI веке
Май в Киеве оказался самым холодным в XXI веке
Количество безработных в Украине перевалило за пол миллиона
Количество безработных в Украине перевалило за пол миллиона
Узнайте о себе что-то новое: каково Ваше положение в обществе
Узнайте о себе что-то новое: каково Ваше положение в обществе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь