Новый Nissan 400Z могут отменить

Nissan разрабатывает новый автомобиль Z - это точно. Но сможет ли он когда-нибудь выйти на рынок - это вопрос.

Недавно автолюбители рассматривали перспективу совершенно новой замены устаревшего спортивного автомобиля Nissan 370Z благодаря целому ряду доказательств, включая шпионские фотографии прототипов, логотип торговой марки "Z" и даже заявления от Nissan Brass.

Но одной реализации программы развития, кажется, недостаточно, чтобы новый автомобиль Z в конечном итоге появился на рынке, особенно если руководство решит, что такой автомобиль работает против их усилий по "взращиванию зеленого, экологически чистого логотипа", или если это требует больше капитала, чем может оправдать Nissan.

На это намекнул старший вице-президент Nissan по глобальному дизайну Альфонсо Альбайса, который во время интервью 2018 года заметил: "Машина Z, о мой бог. Вы можете себе представить, что я полностью взволнован, и вынужден работать под огромным давлением". Но на своей страничке в Roadshow Альбайса был более осторожен, объясняя ситуацию стандартной фразой "мы не комментируем планы на будущее".

"Я знаю, что вы хотите, чтобы я сказал прямо сейчас: что новый Z уже в пути. Я читал слухи, и в половине опубликованных статьей цитируют меня или моего "преступного" партнера, руководителя отдела глобального планирования продуктов и программ Ивана Эспиноза. Все это очень умозрительно и не подтверждено. Давайте будем честными, я думаю, что мы все хотели бы, чтобы Z продолжался. Классические пропорции никогда не выйдут из моды. Так что следите за обновлениями, поскольку вы никогда не узнаете, что вы увидите в Nissan в будущем", - написал Альбайса.

Тем не менее, эксперты готовы заключить, что новый автомобиль Nissan Z почти наверняка появится. Ходят слухи, что этот новый спортивный автомобиль будет называться "400Z" и будет иметь 3.0L V6 с двойным турбонаддувом, рассчитанный на 400 лошадиных сил.

Между тем максимальный запас хода NISMO может составить 475 или более километров.