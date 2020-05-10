Представлен обновленный кроссовер Kia Sportage

Компания Kia решила слегка обновить кроссовер Sportage для европейского рынка, в частности, для Великобритании.

Модернизированный кроссовер Sportage получил в Великобритании новую линейку моторов и расширенное оснащение.

Так, в силовой гамме автомобиля теперь 1,6-литровый турбодизель CRDi мощностью 136 л.с. и 320 Нм крутящего момента имеет обязательный гибридный "довесок" в виде 48-вольтового стартер-генератора.

Гибридная составляющая поможет кроссоверу экономить топливо при трогании и движении накатом, а также снизить средний уровень выброса диоксида углерода.

Подзарядка батареи "мягкого" гибрида может осуществляться за счёт рекуперации кинетической энергии торможения. Электрифицированный 1,6-литровый турбодизель CRDi будет работать в паре с МКПП и передним приводом, а также с 7-скоростной роботизированной трансмиссией и с передним либо полным приводом.

Кроме того, изменилось и оснащение Kia Sportage: вместо прежнего 7-дюймового экрана медиасистемы даже в базовые версии кроссовера теперь будут устанавливать бескаркасные 8-дюймовые дисплеи, а также навигационную систему.

Модернизированная модель для рынка Великобритании получит в стандартное оборудование 17-дюймовые литые колёсные диски, подогрев передних и задних кресел, круиз-контроль, наружные зеркала заднего вида с электрорегулировками, двухзонный климат-контроль и датчики дождя и света.

В арсенале обновлённого Kia Sportage остались бензиновые 1,6-литровые моторы: атмосферный двигатель GDi развивает 132 л.с. и 161 Нм, а турбо-агрегат T-GDi может похвастаться мощностью 177 л.с. и 265 Нм крутящего момента.

Первые поставки модернизированного кроссовера стартуют на британском рынке в четвёртом квартале нынешнего года.