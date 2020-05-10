Модель Volvo XC40 получила гибридную установку

Volvo немного изменил линейку двигателей T5 – количество комплектаций было уменьшено.

Шведский производитель Volvo ведет активную разработку и выпуск гибридных версий своих автомобилей.

Одним из основных в этом направлении является компактный кроссовер XC40.

Некоторые модификации с гибридными моторами были пересмотрены. Информация об этом появилась в субботу, 9 мая.

Одной из новинок стал плагин-гибридный мотор XC40 Recharge T4, который обладает меньшей мощностью. Базируется он на 1,5-литровом моторе с мощностью 129 л.с. и электродвигателе с отдачей 82 л.с. Только на электрической версии такой автомобиль сможет преодолеть 45 километров по циклу WLTP.

Цена на такой автомобиль будет составлять 43 995 евро. Это сразу на 3 500 евро меньше, чем у более мощного варианта.

Кроссовер с таким мотором будет предлагаться сразу в двух комплектациях - Expression и R-Design Expression. Среди функций уже в базовую версию входят оптика на светодиодах, полный набор ассистентов безопасности и литые 18-дюймовые диски с оригинальным дизайном.

Исчезла наиболее бюджетная модификация, чтобы подчеркнуть разницу между T4 и T5. Теперь наименее мощный вариант T5 обладает отдачей в 276 л.с. при 440 Нм крутящего момента.