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Тoyota готовит две новые версии Corolla

Тoyota готовит две новые версии Corolla

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21:40 Сегодня Телеграф avtodream.org

Суббренд модернизировал дизайн седана и техническую его часть.

Компания Toyota выводит на рынок Тайваня спортивную версию Corolla, подготовленную подразделением GR (Gazoo Racing).

Любопытно, что суббренд не ограничился внешними доработками и модернизировал как дизайн седана, так и техническую часть. В частности, модель обзавелась улучшенной подвеской.

В результате модернизации подвески Corolla Altis GR Sport стала устойчивее в поворотах, а управление - острее. На выбор предложены две модификации: 122-сильная гибридная на базе 1,8-литрового двигателя либо со 140-сильным "атмосферником" того же объема. Трансмиссия - электромеханический вариатор.

Между тем, китайское совместное предприятие FAW-Toyota выпустит специальную модификацию Corolla повышенной комфортности. По данным китайского издания Autohome, для седана в L-версии подготовят 100-миллиметровую вставку, то есть колесная база будет увеличена с 2700 до 2800 мм, а общая длина кузова составит 4735 мм.

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Однако не исключено, что от столь серьезного удлинения откажутся в пользу меньшей вставки, чтобы не перегружать платформу GA-C. Длиннобазная Toyota Corolla станет эксклюзивным предложением для китайского рынка.

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Toyota Corolla.
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