Заднеприводный Lamborghini Huracan пережил трансформацию

В феврале прошлого года Lamborghini обновил полноприводный родстер Huracan, добавив к его названию приставку Evo, а теперь аналогичную трансформацию пережила и заднеприводная модель.

Как и в случае с оригинальными суперкарами, автомобиль, у которого ведущими являются только задние колеса, отличается от собрата со схемой 4x4 дизайном кузова и более скромными характеристиками двигателя.

Тем не менее, собственного предшественника – Huracan LP 580-2 Spyder – новый Huracan Evo RWD Spyder превосходит и в мощности, и в динамике.

В данном случае 5,2-литровый V10 развивает 610 л.с. и 560 Нм. Этого достаточно, чтобы набрать сотню за 3,5 секунды и разогнаться до максимальных 324 км/ч. Все эти показатели лучше, чем у оригинального родстера.

При этом "сухая" масса машины не изменилась. Помимо переработанного по тем же лекалам, что и у купе, аэродинамического обвеса, Spyder получил новые настройки системы контроля тяги с учетом заднеприводной конфигурации.

На европейском рынке Lamborghini Huracan Evo RWD Spyder будет стоить от 175 838 евро, не считая налогов, на американском – от 229 428 долларов. Также объявлены цены для Великобритании, Китая, Японии.

Продажи обновленного родстера стартуют этим летом.