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Lamborghini Huracan Evo: ателье Novitec представило свою версию (Фото)

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Lamborghini Huracan Evo: ателье Novitec представило свою версию (Фото)
22:54 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Немецкое тюнинг-ателье Novitec разработало пакет доработок для обновлённого купе Huracan Evo.

Специалисты Novitec создали аэродинамический карбоновый обвес для Lamborghini Huracan Evo, в который вошли сплиттер, диффузор и боковые юбки. Также они установили более жёсткую подвеску и кастомную выхлопную систему из нержавеющей стали.

Стоит отметить, что все элементы нового обвеса были протестированы в аэродинамической трубе, поэтому Huracan Evo стал не только более стильно выглядеть, но и получил повышенную прижимную силу на высоких скоростях.

Кроме этого, тюнеры установили на автомобиль другую крышку капота, которая дополнительно охлаждает мотор, и заднее крыло в трековой версии Performante.

В благих целях: Lamborghini оснастил Huracan Evo карбоноволоконным кузовом (Фото)

Lamborghini Huracan Evo от Novitec достались и кованые диски Vossen: 20-дюймовые - спереди и 21-дюймовые - сзади. На демонстрационном автомобиле тюнеры показали салон, в отделке которого были использованы сера-чёрная кожа и алькантара. При этом по желанию клиента интерьер может быть украшен в любых цветовых сочетаниях.

Изменений в силовом агрегате Huracan Evo не произошло. В арсенале купе по-прежнему находится атмосферный 5,2-литровый двигатель V10, который выдаёт 640 л.с. и 600 Нм крутящего момента.

Стоимость тюнинг-пакета от Novitec пока не называется.

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Авто, Lamborghini, Тюнер, Novitec, Lamborghini Huracаn Evо.
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