В благих целях: Lamborghini оснастил Huracan Evo карбоноволоконным кузовом (Фото)

Тюнер только что объявил, что его последнее творение пойдет на пользу усилиям Всемирной организации здравоохранения и представил первый в мире Lamborghini Huracan Evo с кузовом, состоящим полностью из кованого карбона.

Мы слышали о ряде компаний, борющихся с нынешней пандемией коронавируса различными способами: от денежных пожертвований до смены производственных мощностей для производства респираторов, а в случае с Lamborghini - лицевых масок.

Но последняя компания, которая присоединилась к совместным усилиям, - это фирма по настройке, которая сделала что-то необычное.

1016 Industries - это компания из Майами, штат Флорида, которая специализируется на производстве кованых материалов из углеродного волокна.

Кованое углеродное волокно не является инопланетной концепцией для Huracan, поскольку Huracan Performante использует все это для своих умных аэродинамических систем. Но 1016 Industries пошла еще дальше, добавив ряд кованых карбоновых деталей для улучшения и без того впечатляющего Huracan Evo.

Среди изменений - карбоновое заднее крыло, улучшающее устойчивость на высоких скоростях, центральный выпуск из нержавеющей стали, кованый капот из углеродного волокна, позволяющий снизить вес на 4 кг, карбоновая крыша и крылья, разработанные компанией 1016 Industries, которые на 5 кг легче, чем у стандартной модели.

Появилась новая передняя губа и новый задний диффузор, доступные в кованом или саржевом углеродистом волокне. Кроме того, покупатели могут выбрать Huracan Evo в узком или широком корпусе.

Модернизация выхлопа и другие настройки увеличивают мощность на 20 л.с. и крутящий момент на 25 Нм, доводя общую мощность до 650 л.с. и 625 Нм от 5,2-литрового V10 безнаддувного двигателя.

Но как все это связано с борьбой против Covid-19? 1016 Industries воспользовались этой возможностью, чтобы объявить, что 10% с продаж компании с этого момента и до конца апреля будут переданы ВОЗ в помощь в борьбе с пандемией.

Компания утверждает, что углеродное волокно Evo - это то, что "коллекционерам экзотических автомобилей очень понравится", что дает богатым возможность приобрести что-то, что может внести свой вклад в развитие.

Напомним, специалисты тюнинг-ателье 1016 Industries из Майами доработали кроссовер Lamborghini Urus. При необходимости такую прошивку можно "сбросить" и вернуть автомобилю заводские настройки.